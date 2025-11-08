聽新聞
大陸多次批高市早苗「謬論侵蝕中日關係」

聯合報／ 特派記者陳政錄／北京報導
中國國家主席習近平10月31日在南韓慶州會見日本首相高市早苗。 （新華社）
日本首相高市早苗七日在眾議院預算委員會答詢時表明，「台灣有事」可能成為日本的「存亡危機事態」（存立危機事態），在日本現行的安保法制下，能行使集體自衛權。不過，在高市上任時，因她過往也曾發表相關言論，大陸外交部就曾敦促日本新政府信守在歷史、台灣等重大問題上的政治承諾，維護雙邊關係政治基礎。

上月，高市早苗當選為日本首位女首相，因她過去就曾表態「台灣有事就是日本有事」，引發關注，大陸外交部發言人郭嘉昆當時曾表示，希望日方同中方相向而行，恪守中日四個政治文件各項原則，全面推進中日戰略互惠關係」。

今年三月，對於「台灣有事就是日本有事」說法，郭嘉昆還曾嚴厲表示，「台灣有事就是日本有事」謬論將嚴重侵蝕中日關係政治基礎，不僅大錯特錯，而且十分危險。我們敦促日方審慎處理台灣問題。恪守一個中國原則是日方必須履行的嚴肅政治承諾和國際法義務。

上海東亞研究所研究員包承柯過去曾對高市早苗上任，和她的親台立場分析。他說，如果高市早苗擔任首相後，在歷史問題上、台灣問題上製造麻煩，相信大陸政府會拿出堅定的態度來表示。

高市早苗 台灣有事 中日關係 台灣問題 集體自衛權 國際法 戰略 中方 日本 安保法

「台灣有事恐成日存亡危機」 高市早苗：可能行使集體自衛權

日本首相高市早苗七日在眾議院預算委員會答詢時表明，「台灣有事」可能構成日本的「存亡危機事態」（存立危機事態），在日本現行...

首提「台灣有事」…安倍訂安保法制 鬆綁日本自衛權行使

「存亡危機事態」是日本國會二○一五年九月通過「安全保障法制」（下稱安保法制）時新增的規定。日本國內外咸認為，已邁入十周年的安保法制，使二戰結束後日本的安保政策出現大翻轉。

新聞眼／高市送暖？台灣當心淪抗中棋子 兩岸更無迴旋空間

自安倍晉三提出「台灣有事、日本有事」說法後，大陸就視此為對華的不友好甚至敵對行為，並對日本進行多項反制措施。而就當事方的台灣來說，此說看似抱團送暖，實應擔心成為日方另一顆抗中棋子，讓兩岸關係更無迴旋空間。

學者：高市「台灣有事」說法 不是安保承諾

日本首相高市早苗昨表示，「台灣有事」可能成為日本的「存亡危機事態」，日本能行使集體自衛權。台大政治系兼任教授楊永明表示，高市早苗的說法，超越故首相安倍晉三時期對台海議題及集體自衛權間連結的論述與政策基礎；而若台海發生戰爭，連美國都無法保證出兵協防，台灣更不能將高市的說法作為安保承諾。

