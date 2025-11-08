大陸多次批高市早苗「謬論侵蝕中日關係」

日本首相高市早苗七日在眾議院預算委員會答詢時表明，「台灣有事」可能成為日本的「存亡危機事態」（存立危機事態），在日本現行的安保法制下，能行使集體自衛權。不過，在高市上任時，因她過往也曾發表相關言論，大陸外交部就曾敦促日本新政府信守在歷史、台灣等重大問題上的政治承諾，維護雙邊關係政治基礎。

上月，高市早苗當選為日本首位女首相，因她過去就曾表態「台灣有事就是日本有事」，引發關注，大陸外交部發言人郭嘉昆當時曾表示，希望日方同中方相向而行，恪守中日四個政治文件各項原則，全面推進中日戰略互惠關係」。

今年三月，對於「台灣有事就是日本有事」說法，郭嘉昆還曾嚴厲表示，「台灣有事就是日本有事」謬論將嚴重侵蝕中日關係政治基礎，不僅大錯特錯，而且十分危險。我們敦促日方審慎處理台灣問題。恪守一個中國原則是日方必須履行的嚴肅政治承諾和國際法義務。

上海東亞研究所研究員包承柯過去曾對高市早苗上任，和她的親台立場分析。他說，如果高市早苗擔任首相後，在歷史問題上、台灣問題上製造麻煩，相信大陸政府會拿出堅定的態度來表示。