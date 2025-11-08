新聞眼／高市送暖？台灣當心淪抗中棋子 兩岸更無迴旋空間

自安倍晉三提出「台灣有事、日本有事」說法後，大陸就視此為對華的不友好甚至敵對行為，並對日本進行多項反制措施。而就當事方的台灣來說，此說看似抱團送暖，實應擔心成為日方另一顆抗中棋子，讓兩岸關係更無迴旋空間。

高市早苗經常參拜靖國神社，公開否認南京大屠殺，主張修改日本和平憲法第九條、把自衛隊改成國防軍，打入渤海灣等。在她上台前，大陸就已評估，以其這樣的極端反華立場，她上台後可能會在台灣、東海、釣魚台等問題上挑戰大陸、升高衝突。

這也是大陸外交部在高市當選新一任日本首相時提到，中日關係需恪守四個政治檔原則，信守歷史承諾，大陸對她當前的具體作法就是對她「聽其言、觀其行」。

然而日本的「台灣有事、日本有事」定義與應對標準究竟是什麼？這涉及兩個複雜概念：如果台灣有事，解放軍並未攻擊美軍在日本的基地，自衛隊要如何因應？第二，解放軍因封鎖而影響國際航道，在美軍並未出兵干涉下，自衛隊的作法又如何？

更糟糕的另一種情境是，當共軍對台進行武統登陸作戰時，美軍尚未派兵保護台灣前或決定不派兵保衛台灣時，日本自衛隊的決定會是什麼？簡單來說，就是台灣如果出現狀況，中共認為又未實質影響日本權益下，日本要如何把台灣的事攬自己身上？

具體分析來看，台灣對美國的重要性不若夏威夷對美國，美國為防止與中國軍事衝突，會極力避免與中國爆發大規模衝突；但台灣對日本就不一樣了，日本擔心一旦兩岸統一，整個安全與未來恐大勢已去，若能把美國拉進來，造成衝突，大可強化美日同盟營造更安全的外部環境。

這也是日本積極介入台海，甚至赴南海與菲律賓、澳洲舉行多次聯合軍演的原因，目的是要「抗中」。

台灣是最好的「抗中」籌碼，近年兩岸關係的緊張，也給日本有利的操作空間，高市就曾建議日本要與台灣建立準安全聯盟，這個連美國都不敢說的事，高市說得比他的「師父」安倍晉三還更進一步。

對大陸來說，當前重心是對付美國的關稅戰與實現自我科技的突破、管控好與日本的分歧，等待「走馬燈」的日本首相再換人即可。

對台灣來說，面對大陸的威脅，台灣的安全不靠美、不靠日，自身的安全要掌握自己手上，兩岸的問題完全可以自行對話解決，而不是成為第三國擺布的棋子。