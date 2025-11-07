印尼雅加達清真寺爆炸案嫌犯曝！17歲少年手術中 目擊者談當下狀況

英國天空新聞報導，印尼雅加達北區喀拉巴加丁的一座清真寺7日發生爆炸，造成55人受輕重傷病被送醫治療。一名17歲少年已被確認為「犯罪嫌疑人」，並正在接受手術。

爆炸案的目擊者告訴當地電視台，他們在當天中午左右聽見兩聲巨響，當時清真寺剛剛開始佈道。學生和其他人驚慌地向外逃，當地海軍建築群內的公立高中SMA 27瀰漫著濃煙。

一名17歲少年已被確認為「犯罪嫌疑人」。印尼眾議院副議長艾哈邁德（Sufmi Dasco Ahmad）表示，嫌犯正在接受手術。

雅加達警察局長蘇赫里（Asep Edi Suheri）表示，爆炸原因尚不明，但他們得知爆炸點位於清真寺的揚聲器附近。

大多數傷者被玻璃碎片劃傷，多人被送往附近醫院治療。蘇赫里說，約有20學生仍在醫院接受治療，其中有三人傷勢嚴重。他還補充，被部署在現場的拆彈小組於附近發現玩具步槍和玩具手槍。

蘇赫里也敦促民眾，在警方調查結束前，不要對爆炸案進行猜測。他說：「警方仍在案發現場調查，以確認爆炸原因。讓當局先進行相關工作。我們會將結果告知大眾。」