祖克柏夫婦：將大舉投資AI醫療

過去十年普莉希拉．陳與其夫婿、Meta共同創辦人兼執行長祖克柏將他們的部分慈善事業，聚焦於遠大目標，即「治癒、預防或控制所有疾病」，即使無法在他們有生之年實現，也希望能在子女那代達成。兩人也資助弱勢學校、移民改革，以及與多元、公平與包容（ＤＥＩ）相關的倡議。

現在這對億萬富豪夫婦正將其主要慈善資源轉向他們創立的科學組織「生物樞紐」，並專注於運用人工智慧（ＡＩ）加快科學新發現。其核心構想是研發基於ＡＩ的虛擬細胞模型，以理解細胞在人體內的運作方式、研究發炎反應，並運用ＡＩ「調動免疫系統」，以達到疾病偵測、預防與治療的目的。

祖克柏五日在加州的生物樞紐影像研究所活動中說，「我們在科學領域的作為，尤其是生物樞紐模式，是我們至今最具影響力的成果。因此我們希望，能加倍投入其中；生物樞紐未來將成為我們慈善事業的重點」。

這對夫妻六日在部落格寫道，「未來，生物樞紐將是我們投入絕大部分資源之處；我們仍會持續其他慈善事業，但我倆創辦的慈善團體『陳．祖克柏倡議』，將作為我們各項計畫的基礎設施與後勤支援」。