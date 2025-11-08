聽新聞
祖克柏夫婦：將大舉投資AI醫療

聯合報／ 國際中心／綜合報導
Meta共同創辦人祖克柏（右）及其妻子普莉希拉．陳（左）五日說，期望未來能治癒、預防或控制所有疾病。美聯社
Meta共同創辦人祖克柏（右）及其妻子普莉希拉．陳（左）五日說，期望未來能治癒、預防或控制所有疾病。美聯社

過去十年普莉希拉．陳與其夫婿、Meta共同創辦人兼執行長祖克柏將他們的部分慈善事業，聚焦於遠大目標，即「治癒、預防或控制所有疾病」，即使無法在他們有生之年實現，也希望能在子女那代達成。兩人也資助弱勢學校、移民改革，以及與多元、公平與包容（ＤＥＩ）相關的倡議。

現在這對億萬富豪夫婦正將其主要慈善資源轉向他們創立的科學組織「生物樞紐」，並專注於運用人工智慧（ＡＩ）加快科學新發現。其核心構想是研發基於ＡＩ的虛擬細胞模型，以理解細胞在人體內的運作方式、研究發炎反應，並運用ＡＩ「調動免疫系統」，以達到疾病偵測、預防與治療的目的。

祖克柏五日在加州的生物樞紐影像研究所活動中說，「我們在科學領域的作為，尤其是生物樞紐模式，是我們至今最具影響力的成果。因此我們希望，能加倍投入其中；生物樞紐未來將成為我們慈善事業的重點」。

這對夫妻六日在部落格寫道，「未來，生物樞紐將是我們投入絕大部分資源之處；我們仍會持續其他慈善事業，但我倆創辦的慈善團體『陳．祖克柏倡議』，將作為我們各項計畫的基礎設施與後勤支援」。

「台灣有事恐成日本存亡危機」 高市早苗態度強硬：能行使集體自衛權

日本首相高市早苗7日在眾議院預算委員會答詢時表明，「台灣有事」可能成為日本的「存亡危機事態」（存立危機事態），在日本現行...

去年5千億元營收來自詐騙廣告？Meta：沒這麼多

路透六日報導，根據其取得的Meta內部文件，這家社群媒體巨擘正從詐騙廣告賺取驚人利潤。

台灣有事恐成日存亡危機 高市早苗：可能行使集體自衛權

日本首相高市早苗七日在眾議院預算委員會答詢時表明，「台灣有事」可能構成日本的「存亡危機事態」（存立危機事態），在日本現行...

印尼雅加達清真寺爆炸案嫌犯曝！17歲少年手術中 目擊者談當下狀況

英國天空新聞報導，印尼雅加達北區喀拉巴加丁的一座清真寺7日發生爆炸，造成55人受輕重傷病被送醫治療。一名17歲少年已被確...

川習會未談台灣 日媒：高市早苗提前與川普溝通台海風險

日媒報導，日本首相高市早苗與美國總統會面時，花了很多時間向川普說明台海局勢的重要性，以及如果台灣有事，美國利益會遭受多大...

