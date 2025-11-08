川普否認氣候危機…多國抨擊

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電

聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方會議（COP30）下周將於巴西登場，各國領袖6日齊聚當地參與開幕式，為當前全球在氣候行動上的缺乏共識表示惋惜，同時抨擊美國政府對氣候變遷的拒絕承認。

路透報導，聯合國秘書長古特瑞斯6日在致詞時，痛斥各國未能守住把氣候暖化幅度控制在攝氏1.5度內的目標，「太多企業從破壞氣候得到破紀錄的獲利，同時花費數十億美元來遊說和欺騙民眾，以及阻礙進程」，「太多領導人仍被這些既得利益所誘惑」。全球國家每年約花1兆美元在補助化石燃料。

在全球五大製造汙染國中，有四國領導人未出席今年的COP30峰會，包括美國、中國大陸、印度和俄羅斯。其中大陸僅派出國務院副總理丁薛祥代表出席。

美國 聯合國 俄羅斯

延伸閱讀

川普砍減肥藥價…藥廠代表在白宮「當場昏倒」 台灣諾和諾德回應

裴洛西宣布退休不選連任 川普：邪惡女退休對國家是好事

農業部宣布11月糧食券發放65% 聯邦法官令川普政府全額支付

確保稀土原料 川普深化中亞5國經濟聯繫 踏入中俄後院「挖礦」

相關新聞

「台灣有事恐成日存亡危機」 高市早苗：可能行使集體自衛權

日本首相高市早苗七日在眾議院預算委員會答詢時表明，「台灣有事」可能構成日本的「存亡危機事態」（存立危機事態），在日本現行...

高市「台灣有事」說法 學者：非安保承諾 民粹訴求日本國內

日本首相高市早苗昨表示，「台灣有事」可能成為日本的「存亡危機事態」，日本能行使集體自衛權。台大政治系兼任教授楊永明表示，高市早苗的說法，超越故首相安倍晉三時期對台海議題及集體自衛權間連結的論述與政策基礎；而若台海發生戰爭，連美國都無法保證出兵協防，台灣更不能將高市的說法作為安保承諾。

新聞眼／高市送暖？台灣當心淪抗中棋子 兩岸更無迴旋空間

自安倍晉三提出「台灣有事、日本有事」說法後，大陸就視此為對華的不友好甚至敵對行為，並對日本進行多項反制措施。而就當事方的台灣來說，此說看似抱團送暖，實應擔心成為日方另一顆抗中棋子，讓兩岸關係更無迴旋空間。

首提「台灣有事」…安倍訂安保法制 鬆綁日本自衛權行使

「存亡危機事態」是日本國會二○一五年九月通過「安全保障法制」（下稱安保法制）時新增的規定。日本國內外咸認為，已邁入十周年的安保法制，使二戰結束後日本的安保政策出現大翻轉。

大陸多次批高市早苗「謬論侵蝕中日關係」

日本首相高市早苗七日在眾議院預算委員會答詢時表明，「台灣有事」可能成為日本的「存亡危機事態」（存立危機事態），在日本現行的安保法制下，能行使集體自衛權。不過，在高市上任時，因她過往也曾發表相關言論，大陸外交部就曾敦促日本新政府信守在歷史、台灣等重大問題上的政治承諾，維護雙邊關係政治基礎。

川普否認氣候危機…多國抨擊

聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方會議（COP30）下周將於巴西登場，各國領袖6日齊聚當地參與開幕式，為當前全球在氣候...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。