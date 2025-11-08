川普否認氣候危機…多國抨擊

聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方會議（COP30）下周將於巴西登場，各國領袖6日齊聚當地參與開幕式，為當前全球在氣候行動上的缺乏共識表示惋惜，同時抨擊美國政府對氣候變遷的拒絕承認。

路透報導，聯合國秘書長古特瑞斯6日在致詞時，痛斥各國未能守住把氣候暖化幅度控制在攝氏1.5度內的目標，「太多企業從破壞氣候得到破紀錄的獲利，同時花費數十億美元來遊說和欺騙民眾，以及阻礙進程」，「太多領導人仍被這些既得利益所誘惑」。全球國家每年約花1兆美元在補助化石燃料。

在全球五大製造汙染國中，有四國領導人未出席今年的COP30峰會，包括美國、中國大陸、印度和俄羅斯。其中大陸僅派出國務院副總理丁薛祥代表出席。