印尼首都清真寺爆炸55人受傷 嫌疑犯年僅17歲

中央社／ 雅加達7日綜合外電報導

印尼首都雅加達的一座校園內清真寺今天稍早在禮拜期間發生爆炸，已造成55人受傷。相關當局官員表示，這可能是一起攻擊事件，目前一名17歲青少年被列為嫌疑犯。

路透社報導，印尼警方指出，這起爆炸案發生於北雅加達（North Jakarta）喀拉巴加丁（Kelapa Gading）的一座校園內清真寺，有55人受傷送醫治療，他們的傷勢輕重不一，其中包括燒傷。

印尼眾議院副議長達斯可（Sufmi Dasco Ahmad）赴醫院探視傷者後向媒體表示，年輕的男性嫌犯正接受手術，但沒有透露更多細節以及可能的做案動機。

現年43歲的露西安娜（Luciana）案發當時正在學校食堂工作，她描述說：「爆炸聲太大了，我嚇到喘不過氣來…我以為是電線短路或音響系統爆炸了，我們太害怕，所以趕緊跑了出去。」

雅加達市警局召開記者會指出，調查正進行中，警方已採取多項措施，例如勘察犯罪現場、設立警戒線以及對案發區域進行消毒。

印尼發生過許多鎖定教堂和西方目標的攻擊事件，但不包含清真寺。近年來，當地的伊斯蘭激進行徑已經大致受到遏制。

