川習會未談台灣 日媒：高市早苗提前與川普溝通台海風險

中央社／ 東京7日專電
日本首相高市早苗（右）與美國總統川普（左）。圖／法新社
日本首相高市早苗（右）與美國總統川普（左）。圖／法新社

日媒報導，日本首相高市早苗美國總統會面時，花了很多時間向川普說明台海局勢的重要性，以及如果台灣有事，美國利益會遭受多大損害，使得川習會時，川普沒有讓中國國家主席習近平有機會提出中國對台灣的主張。這是高市早苗鮮為人知的外交功績。

「週刊POST」報導，高市政權成立後，她先後與川普、習近平舉行日美、日中領導人會談。10月30日上午，她前往韓國參加亞太經濟合作會議（APEC）峰會。會議開始前，她與台灣代表林信義寒暄，傍晚與習近平會談。

值得注意的是，當晚高市在X的貼文中，沒有先發出與習近平會談的照片，而是先上傳與林信義的合影。隔天，她又再次上傳兩人合照。這一連串舉動，被視為向中國傳達「無法坐視台灣有事」的態度。

2023年時任美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）在演講中透露，習近平已指示解放軍在2027年前做好成功犯台的準備。不過，習近平近來不斷清洗解放軍高層，有分析認為攻台計畫可能延宕。

然而，中國去年和今年皆在台灣周邊實施大規模軍演，再加上近期台灣周邊密集發生海底電纜斷裂事故。台灣方面擔心這是中國進行資訊封鎖，10月28日在台北舉辦「2025台歐海底電纜安全合作論壇」，呼籲加強海底基礎設施安全，整體情勢宛如一場沒有煙硝的戰爭。

拜登政府高度重視台海危機，對台軍售高達17次，協助台灣提升防衛能力。相較之下，川普政府較為消極，據傳今年夏天曾拒絕批准對台超過4億美元（約新台幣120億元）軍事援助，顯示美國對台政策可能出現轉變。

在這次美中領導人會談之前，外界曾猜測，中國可能拿美國想要的「取消稀土出口限制」作為交換條件，換取美方表態「反對台灣獨立」。這被認為是中國在檯面下的動作。

然而，一旦美國放棄台灣，台灣有事時，日本將被迫獨自應對。這對日本安全保障而言將是極大的危機。

10月28日，高市與訪日的川普工作午餐，之後同乘直升機前往美軍橫須賀基地，登上核動力潛艦喬治華盛頓號，並在美軍面前發表演說。

日媒與電視台多半聚焦於高市早苗在航艦上笑著跳躍的畫面，但據悉，真正重要的是在這期間，雙方花了大量時間討論台灣問題

佳能全球戰略研究所高級研究員峯村健司指出，「雖然記者會與公開資料中都沒有提到，但據了解，那天高市首相花了相當多時間向對台不太重視的川普總統說明台灣有事正在緊迫化，一旦開戰，美國利益將遭受多大損害等內容」。

他表示，「隨行的美方人士透露，川普本人以及美國政府高層都對高市首相在安全保障議題上的熟悉程度感到佩服，專心聆聽」。

「川習會」後，川普表示，在他與習近平的會談中，「台灣這個話題從未被提起」，被部分媒體解讀為川普不關心台灣議題。

不過，峯村健司認為，川普沒有讓習近平有機會在會談中提出對台灣的主張。換句話說，高市的事前溝通，成功阻止了中方的操作。「這是高市首相在峰會中鮮為人知，卻非常重要的成果」。

日本 高市早苗 美國 川普 川習會 台海 台灣問題

