快訊

被川普逗笑？白宮公布習近平「瞇眼笑容」照 大陸民眾看不到

羅浮宮館長坦言亟需現代化 將特別強化影像監控

中央社／ 巴黎7日專電
巴黎羅浮宮。路透
巴黎羅浮宮。路透

巴黎羅浮宮館長戴卡赫（Laurence des Cars）今天說，羅浮宮「目前還不算是」一座21世紀的博物館，為此亟需徹底改變及現代化。

戴卡赫在法國新聞台（franceinfo）節目中說，羅浮宮的強化安全整體規畫已納入防範入侵和竊盜問題，將展開一連串工程，「尤其在影像監控方面，因為這是我們的弱點」。

羅浮宮今年10月19日被偷走價值約8800萬歐元（約新台幣31.3億元）的多件珠寶藏品。這是自案發以來，戴卡赫首度透過媒體發聲。

竊案發生後，羅浮宮的安全措施飽受批評，法國審計院（Cour des Comptes）在昨天公布的報告中檢視羅浮宮於2018年到2024年的管理問題，特別指出這座博物館優先考慮「看得見且吸引人」的措施，而非維護、翻新建築及技術設備，尤其是安全相關設備。

報告提到，羅浮宮在這6年間，僅撥出2670萬歐元使設備符合規範，並動支5950萬歐元修復這座歷史古蹟，同時花費1.05億歐元採購藝術品、6350萬歐元用於翻新博物館布置。

費加洛報（Le Figaro）報導，報告還提到羅浮宮與文化部擬定整體建築翻新計畫，規模達4.8億歐元，其中只有8000萬歐元用於安全方面。審計院院長莫斯柯維奇（Pierre Moscovici）今天說，這個數額根本不夠。

但戴卡赫認為審計院過於嚴厲，「羅浮宮是一個整體，（改善）工程和添購藝術品兩件事不該相互對立」。

她堅稱，「我們已履行所有職責」，安全「絕對是核心問題」，但不是羅浮宮唯一的問題。

她說，羅浮宮如今迫切需要徹底改變及現代化，以真正成為一座21世紀的博物館，而「它目前還不算是」。

警方在竊案發生後，於羅浮宮附近找回皇后尤吉尼（Empress Eugenie）的后冠，羅浮宮將在修復損壞部分後重新展出。

根據藝品部門初步調查，冠上零件幾乎都還在，但缺失8隻金鷹中的一隻。

羅浮宮 博物館

延伸閱讀

羅浮宮竊嫌留DNA 他是重機網紅當過博物館保全

羅浮宮保全密碼竟是…Louvre！31億珠寶被偷 監控系統爛到爆

不讓羅浮宮世紀劫案重演 故宮舉辦防竊防搶預演 警察局也參演

影／DNA在現場！羅浮宮劫案嫌犯曝光 重機網紅曾任博物館保全

相關新聞

「台灣有事恐成日本存亡危機」 高市早苗態度強硬：能行使集體自衛權

日本首相高市早苗7日在眾議院預算委員會答詢時表明，「台灣有事」可能成為日本的「存亡危機事態」（存立危機事態），在日本現行...

羅浮宮館長坦言亟需現代化 將特別強化影像監控

巴黎羅浮宮館長戴卡赫（Laurence des Cars）今天說，羅浮宮「目前還不算是」一座21世紀的博物館，為此亟需徹...

被川普逗笑？白宮公布習近平「瞇眼笑容」照 大陸民眾全看不到

白宮公布釜山峰會上中國領導人習近平一張笑瞇了眼照片，這與他向來嚴肅權威的形象大異其趣，引發熱議。然而，大多數中國民眾在國...

鐵人作息？凌晨3點參加研習會 高市早苗向隨行致歉：確實造成他們困擾

日本首相高市早苗的「鐵人」作息今天在日本成為討論焦點。為了上任後首場眾議院預算委員會答詢，高市罕見從凌晨3時開始開會。她...

北韓向東部外海射彈 韓國軍方：飛行約700公里

北韓今天向東部海域發射一枚疑似彈道飛彈的飛行器，韓國軍方指出，飛行距離約700公里，初步研判可能是KN-23系列短程彈道...

至少54人受傷！印尼雅加達校園清真寺爆炸 警方拉起封鎖線

路透報導，印尼警方表示，首都雅加達一所學校建築群內的清真寺7日進行禮拜時發生爆炸，造成至少54人受傷送醫。雅加達警察局長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。