馬尼拉南海對話 台灣團分享台海戰略重要性

中央社／ 馬尼拉7日專電

2025年「馬尼拉南海對話」5日至7日舉辦，台灣團隊在多場分組討論中發表見解，與各國學者、官員深入交流，強調「三海連動」以及台灣在印太安全格局中的戰略重要性。

「馬尼拉南海對話」（Manila Dialogue on the SouthChina Sea）今天閉幕前，舉辦閉門特別圓桌論壇，駐菲律賓副代表李廷盛偕同多位台灣學者出席。

李廷盛在會議場邊接受中央社訪問時表示，今年的對話對台灣極具意義，讓台灣的觀點被更多印太國家聽見，並藉由討論自由航行與區域安全，使台灣的立場獲得共鳴。

曾任副參謀總長的李廷盛說，南海、台海與東海情勢彼此關聯，任何一方的動盪都將牽動整體印太安全，因此台灣的穩定對區域和平至關重要。

政治大學國際關係研究中心副主任陳至潔指出，菲律賓、越南與帛琉的官員在閉門會議上都認為，台灣可在南海爭議中扮演「促進和平的積極角色」。

陳至潔並觀察到，台灣與菲律賓在海巡、海洋保育及救災等領域已建立密切合作，學術與智庫界也持續就國際法與雙邊關係展開對話，顯示台菲交流日益緊密。

台灣海洋法政與治理學會理事蔡季廷則指出，今年的會議強調「以法治海」的重要性，並新增討論「海底電纜安全」議題。

他提到，台灣近期依法處理中資背景貨船「宏泰58」號涉嫌拖斷台澎第3條海纜事件，成為區域觀察法治實踐的重要案例。

日本笹川和平財團主任研究員山本勝也告訴中央社，日本憲法規定，日本自衛隊不得被派往他國領土參戰，但日本與台灣相鄰，一旦區域發生衝突，雙方可加強資訊共享。

曾任海上自衛隊艦長的山本勝也補充，萬一區域發生衝突，日本政府與自衛隊將支援駐日美軍的行動，為台灣提供間接的支持。

「馬尼拉南海對話」由菲律賓志工組織「我們守護我們的海洋」（We Protect Our Seas, WPS）與智庫Stratbase研究所聯合主辦，今年邁入第2屆。

主辦方將此定位為「1.5軌」對話平台，讓現任官員能以「非官方身分」與學者專家交流，促進更開放與務實的討論。

今年出席者包括菲律賓國家安全顧問安約（EduardoAño）、海岸防衛隊司令加文（Ronnie Gil Gavan）及多名軍方與安全單位官員。

