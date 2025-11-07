快訊

勇鷹高教機傳意外！煞車失效滑進草地 空軍證實

被家寧媽告誹謗、違反個資法「不起訴確定」 Andy吐心聲

泰國人權委員會批政府遣返維吾爾人 指侵犯人權

中央社／ 曼谷7日專電

泰國國家人權委員會（NHRC）今天表示，泰國政府2月將維吾爾族人遣返回中國，侵犯了他們的人權。委員會建議泰國政府監視並探訪被遣返的維吾爾族人，以防止出現任何問題。

泰國國家人權委員會（NHRC）今天在臉書上表示，早前收到投訴，指泰國政府、國家安全委員會和移民局於今年2月底將40名維吾爾人遣返回中國。委員會指出，有證據顯示，這些維吾爾人面臨遭受酷刑、強迫失蹤和非人道待遇的極高風險，正如聯合國人權事務高級專員辦事處關於新疆的報告所述。

泰國國家人權委員會認定，上述3個單位的遣返行為違反「不可遣返」原則，以及泰國「2022年防止與遏止酷刑及強制失蹤法」第13條和其他國際人權義務。

泰國國家人權委員會指出，這3個單位未能保證遣返過程安全，也未能保證這些維吾爾人不會遭受酷刑，「他們僅依賴中國的保證，未能提供確鑿的證據證明這40名維吾爾人是自願返回」。

另外，泰國國家人權委員會補充，這些維吾爾人因非法入境服刑，僅是遭拘留，而非違反泰國法律的罪犯。鑑於他們表達了不願返回中國，且擔心自身安全，他們應被視為尋求庇護者，享有人權保護。

「這次遣返侵犯人權，損害國際社會對泰國的信任，並影響泰國在經濟合作以及與穆斯林國家關係方面的形象。」

泰國國家人權委員會建議國家安全委員會、情報局、泰國皇家警察、外交部和司法部必須監視並探訪被遣返者，並公開報告調查結果，以確保透明度。

泰國政府今年2月底遣返40名維吾爾人回中國，美國當時宣布對牽涉遣返事件的前任和現任泰國官員施加簽證限制；歐洲議會則通過決議譴責泰國，並呼籲在自由貿易協定的談判中對泰國施加壓力。

泰國 人權 維吾爾

延伸閱讀

「想回家」曝光黑色交易…12歲泰女童被騙到東京賣淫 生母疑在台工作

公民團體赴泰與各國組織交流 籲台灣為人權保護基地

選環球小姐被罵蠢蛋 墨西哥小姐離席 多位佳麗跟著走

尖點10月營收月增4.6% 臻鼎10月合併營收月增0.3%

相關新聞

「台灣有事恐成日本存亡危機」 高市早苗態度強硬：能行使集體自衛權

日本首相高市早苗7日在眾議院預算委員會答詢時表明，「台灣有事」可能成為日本的「存亡危機事態」（存立危機事態），在日本現行...

日相高市凌晨3時開會 為「鐵人作息」向隨行致歉

日本首相高市早苗的「鐵人」作息今天在日本成為討論焦點。為了上任後首場眾議院預算委員會答詢，高市罕見從凌晨3時開始開會。她...

北韓向東部外海射彈 韓國軍方：飛行約700公里

北韓今天向東部海域發射一枚疑似彈道飛彈的飛行器，韓國軍方指出，飛行距離約700公里，初步研判可能是KN-23系列短程彈道...

至少54人受傷！印尼雅加達校園清真寺爆炸 警方拉起封鎖線

路透報導，印尼警方表示，首都雅加達一所學校建築群內的清真寺7日進行禮拜時發生爆炸，造成至少54人受傷送醫。雅加達警察局長...

泰王首次訪中 學者：展現務實外交不影響台泰交流

泰王瓦吉拉隆功11月中旬將訪問中國，慶祝泰中建交50週年。這將是兩國建交以來泰國國王首次正式訪中。學者分析，泰國面對中國...

哈利掀「帽子門」！世界大賽戴道奇隊帽惹怒加拿大 笑稱「被迫的」

英國哈利王子雖與妻子梅根定居美國加州，但父王查理三世同時身兼加拿大及其他13個大英國協成員國的國家元首，而他卻在觀看洛杉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。