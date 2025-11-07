日相高市凌晨3時開會 為「鐵人作息」向隨行致歉

日本首相高市早苗的「鐵人」作息今天在日本成為討論焦點。為了上任後首場眾議院預算委員會答詢，高市罕見從凌晨3時開始開會。她今天表示，對「給秘書官、SP（警護人員）、司機增添麻煩」感到抱歉。

今天凌晨3時1分（台北時間凌晨2時1分），高市早苗在一片漆黑中離開東京都赤坂地區的眾議院議員宿舍，3時4分進入首相公邸，參加約3小時的研習會。隨後，她前往首相官邸，與其他閣員參加經濟安全保障推動會議，接著於8時59分起於眾院預算委員會接受質詢。

日本首相官邸與公邸鄰接，位於同一塊用地上。簡單來說，官邸是首相辦公場所，公邸則是首相住處。高市當選首相後，理應從眾議院議員宿舍搬到首相公邸，但因連續海外出訪，一直沒空搬家。

在別人起床時，高市早苗已經工作好幾個小時，果真如同她當選自民黨總裁時的發言，丟掉工作與生活的平衡，不斷「工作、工作、工作、工作，再工作」。她這段知名發言甚至入圍5日公布的「2025年流行語大賞」。

高市工作方式在眾議院遭到質疑。立憲民主黨議員黑岩宇洋質詢表示，「聽說有100人左右待命，我相信一定有省廳職員寫完答辯資料後就直接通宵。因為首相的研習會，影響了這麼多人，這應該是事實」。

高市解釋，不管過去擔任閣僚或現在擔任首相，「我都不會讓官員來講解，而是拿到答辯書之後自己消化」。她強調，從過去就沒有讓職員待命解說的習慣，否認「有百人受到影響」。

至於為何要從凌晨3時就開始研習會，高市解釋，因為預算委員會的事前提問，直到6日傍晚都沒有提交，省廳的答辯書也沒有準備完成。「聽說答辯書大概會在凌晨3時完成，所以我在3時前往首相公邸。」

至於地點為何選在首相公邸，高市表示，「如果去首相官邸，就會有更多警護人員和職員必須上班」。不過，她也說，「對秘書官、從議員宿舍到首相公邸一路跟著我的SP和司機，確實造成他們的困擾」，再次致歉。

官房長官木原稔在記者會接連被提問。有記者問，高市說過要丟掉工作與生活的平衡，全力工作，對此如何看待。木原表示，「那段發言是首相以自民黨總裁的身分，表達她要履行職務的決心，並非代表她否定工作與生活平衡的概念」。

他表示，「今天是高市內閣成立後，首次在眾議院預算委員會接受基本質詢。為了針對提問準確答辯、順利推動國會審議，確實需要細緻且周密的準備，這是事實」。

至於和高市一起工作的秘書官、警護人員，還有其他職員的工作與生活平衡要怎麼辦，木原說，「在少子化持續的情況下，推動工作與生活平衡，讓多元人才安心工作非常重要。對國家公務員，包括提高國會相關業務效率等，政府正在推動必要措施」。

另外關於「如果首相缺乏充足睡眠，是否可能造成危機管理上的疑慮」，木原表示，「對於危機管理，不論在任何情況下，我們都會做到萬全準備」。