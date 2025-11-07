北韓向東部外海射彈 韓國軍方：飛行約700公里

快訊

中央社／ 首爾7日綜合外電報導
北韓今天向東部海域發射一枚疑似彈道飛彈的飛行器。圖為北韓8月試射新型防空飛彈。（美聯社）
北韓今天向東部海域發射一枚疑似彈道飛彈的飛行器。圖為北韓8月試射新型防空飛彈。（美聯社）

北韓今天向東部海域發射一枚疑似彈道飛彈的飛行器，韓國軍方指出，飛行距離約700公里，初步研判可能是KN-23系列短程彈道飛彈，也不排除為「火星-11戊」極音速飛彈。

韓聯社報導，韓國合同參謀本部表示，北韓於當地時間下午12時35分左右在平安北道大館郡一帶向東部海域發射一枚疑似短程彈道飛彈的飛行器，並朝著咸鏡北道吉州郡近海的一座無人島方向飛行大約700公里。

韓國合同參謀本部提到，初步研判北韓發射的可能是KN-23系列短程彈道飛彈，但因為在飛行末段疑似二次爬升，也不排除為「火星-11戊」極音速飛彈的可能性。

這是北韓今年第6次發射彈道飛彈，也是韓國總統李在明執政後第2次射彈。

法新社報導，日本首相高市早苗稍早表示，北韓發射疑似彈道飛彈的物體，研判落在日本專屬經濟區（EEZ）的外側水域，目前未傳出受害資訊。

美國總統川普（Donald Trump）大約一週前批准韓國打造核動力潛艦的計畫，有分析人士認為，首爾當局建造核動力潛艦的計畫可能會引起北韓強烈反應。

北韓研究學者安燦一告訴法新社，「從北韓的角度而言，來自東海（日本海）的突襲可能性會成為焦慮根源」。

安燦一還說：「如果韓國獲得核動力潛艦，他們就能進入北韓水域，並先發制人地監控或攔截潛射彈道飛彈等武器。」

