至少54人受傷！印尼雅加達校園清真寺爆炸 警方拉起封鎖線

路透報導，印尼警方表示，首都雅加達一所學校建築群內的清真寺7日進行禮拜時發生爆炸，造成至少54人受傷送醫。雅加達警察局長蘇赫里（Asep Edi Suheri）在電視轉播記者會表示，警方正在調查這座位於雅加達北區喀拉巴加丁的清真寺爆炸原因。

蘇赫里說，約有54人被送醫治療，他們的傷勢從輕傷致重傷不等，還有人身負燒燙傷。

印尼新聞頻道KompasTV和MetroTV播出的影片片段顯示，警方在學校周圍拉起封鎖線，救護車在案發現場附近待命。清真寺的畫面顯示沒有受到大規模損壞。