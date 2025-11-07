快訊

偶像男團19歲成員無預警被開除 竟是「夜闖女澡堂」遭逮

北市外僑學校傳霸凌！小一生遭推打、吐口水 她爆校方竟稱「僅為嬉鬧」

聽新聞
0:00 / 0:00

至少54人受傷！印尼雅加達校園清真寺爆炸 警方拉起封鎖線

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
印度雅加達一所學校建築群內的清真寺7日發生爆炸，一名武裝員警在案發現場附近駐守。路透
印度雅加達一所學校建築群內的清真寺7日發生爆炸，一名武裝員警在案發現場附近駐守。路透

路透報導，印尼警方表示，首都雅加達一所學校建築群內的清真寺7日進行禮拜時發生爆炸，造成至少54人受傷送醫。雅加達警察局長蘇赫里（Asep Edi Suheri）在電視轉播記者會表示，警方正在調查這座位於雅加達北區喀拉巴加丁的清真寺爆炸原因。

蘇赫里說，約有54人被送醫治療，他們的傷勢從輕傷致重傷不等，還有人身負燒燙傷。

印尼新聞頻道KompasTV和MetroTV播出的影片片段顯示，警方在學校周圍拉起封鎖線，救護車在案發現場附近待命。清真寺的畫面顯示沒有受到大規模損壞。

雅加達 清真寺 爆炸 印尼

延伸閱讀

藤岡靛掰了13年印尼妻 緊摟大咖女星照流出

富貴角漁船翻覆3失蹤 救援友船轉述：船長有游出船艙

影／富貴角翻船3人仍失蹤…獲救3人回八斗子 家屬：盼政府動員力量救人

鈺齊10月營收 年月雙增

相關新聞

「台灣有事恐成日本存亡危機」 高市早苗態度強硬：能行使集體自衛權

日本首相高市早苗7日在眾議院預算委員會答詢時表明，「台灣有事」可能成為日本的「存亡危機事態」（存立危機事態），在日本現行...

海鷗造成菲律賓188死、鳳凰又將侵襲 馬可仕宣布國家災難狀態

2025年最強颱風之一「海鷗」（Typhoon Kalmaegi）重創菲律賓，根據菲國國家減災與管理委員會（NDRRMC...

哈利掀「帽子門」！世界大賽戴道奇隊帽惹怒加拿大 笑稱「被迫的」

英國哈利王子雖與妻子梅根定居美國加州，但父王查理三世同時身兼加拿大及其他13個大英國協成員國的國家元首，而他卻在觀看洛杉...

疑不滿美國祭制裁 北韓時隔16天再射彈道飛彈

南韓軍方7日表示，北韓向東海（台灣稱日本海）發射至少一枚尚未確認型號的彈道飛彈，疑為對美國近期連續制裁表示不滿。

羅浮宮保全密碼竟是…Louvre！31億珠寶被偷 監控系統爛到爆

法國羅浮宮上個月發生價值8800萬歐元的珠寶竊案，震驚全球。近日揭露其監控系統密碼竟為「Louvre」，另一由國防承包商...

把12歲親生女兒騙到東京賣淫 泰29歲母親疑似在台灣

日本富士新聞網（FNN）報導，日本東京一間按摩店涉嫌雇用一名12歲泰籍少女從事性交易，51歲店主細野正之因涉案被捕。富士...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。