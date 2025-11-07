快訊

旋風行程只停1天半！黃仁勳專機抵台 沒空逛夜市也無暇見蔣萬安

18款iPhone再掉價！蘋果舊換新Trade in價格整理 它少1100元、這2款「升值」

恆春特斯拉1家4口墾丁慶生...高速撞飛機車1死7傷 出事前行徑詭異影像曝

泰王首次訪中 學者：展現務實外交不影響台泰交流

中央社／ 曼谷7日專電

泰王瓦吉拉隆功11月中旬將訪問中國，慶祝泰中建交50週年。這將是兩國建交以來泰國國王首次正式訪中。學者分析，泰國面對中國崛起，選擇以務實態度深化合作，在非官方層面維持與台灣的文化與經濟交流。

泰國國王瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn）夫婦預計13日至17日訪問中國，此次訪問正值中泰建交50週年之際，泰國外交部指出，瓦吉拉隆功是應中國國家主席習近平邀請赴中訪問，旨在加強兩國現有的友好關係。

訪問期間，泰王和王后將與習近平和其夫人，以及中國國務院總理李強見面。另外，還會參觀重要的文化和宗教場所和創新和教育機構，包括北京航太城、教育科技與資源開發中心，以及北京人形機器人創新中心。

泰王瓦吉拉隆功此次訪問中國，是泰國與中國建交以來，泰國國王首次訪中。學者認為，這不僅象徵泰中建交50週年的重要里程碑，在政治層面上，也凸顯泰國希望深化與中國在經濟和戰略領域合作的決心，但同時也會顧及維持與美國關係的外交平衡。

專研泰中關係的清邁大學（CMU）人文創新綜合中心助理教授洪文發（Sittithep Eaksittipong）接受中央社訪問表示，泰王此次行程將參觀學術和科技機構，顯示泰中兩國將在航空航天工程、教育技術和機器人等領域合作。

面對中美競爭態勢仍在，洪文發分析，泰王此次訪問反映出泰國一貫的務實外交傳統，並避免捲入大國間的衝突。

他說：「雖然訪中可視為強化與北京的關係，但泰國並未因此疏遠華盛頓，而是透過王室的中立與團結形象，維持與兩大強權的友好關係，展現微妙而關鍵的外交平衡。」

泰國先王蒲美蓬（Bhumibol Adulyadej）曾在1963年赴台灣訪問4天，當年的元首外交是建立在冷戰結構下，泰國與中華民國同為資本主義陣營，在農業、工程、文化等領域上的交流與觀摩。

洪文發告訴中央社，該次訪問象徵冷戰時期泰國與反共陣營的緊密合作。如今，泰國王室與北京日益密切的接觸，則象徵泰國承認中國崛起以及與中國接觸的必要性。

不過，他也表示，自1970年代中期以來，泰國與大多數需適應新的國際政治環境的東協國家一樣，與台灣保持非正式但友善的經濟和文化聯繫。

洪文發觀察，從1963年先王訪台到2025年泰王訪中，體現了泰國順應國際局勢變化，而有務實的轉變；他並認為，泰國在深化與中國經貿合作的同時，仍會持續維持與台灣的友好往來。

泰國 泰王 外交部

延伸閱讀

選環球小姐被罵蠢蛋 墨西哥小姐離席 多位佳麗跟著走

尖點10月營收月增4.6% 臻鼎10月合併營收月增0.3%

慶建交50周年 泰王瓦吉拉隆功夫婦13日起訪中

泰國警方破獲不法賭博網站 台籍主嫌被捕

相關新聞

海鷗造成菲律賓188死、鳳凰又將侵襲 馬可仕宣布國家災難狀態

2025年最強颱風之一「海鷗」（Typhoon Kalmaegi）重創菲律賓，根據菲國國家減災與管理委員會（NDRRMC...

哈利掀「帽子門」！世界大賽戴道奇隊帽惹怒加拿大 笑稱「被迫的」

英國哈利王子雖與妻子梅根定居美國加州，但父王查理三世同時身兼加拿大及其他13個大英國協成員國的國家元首，而他卻在觀看洛杉...

疑不滿美國祭制裁 北韓時隔16天再射彈道飛彈

南韓軍方7日表示，北韓向東海（台灣稱日本海）發射至少一枚尚未確認型號的彈道飛彈，疑為對美國近期連續制裁表示不滿。

羅浮宮保全密碼竟是…Louvre！31億珠寶被偷 監控系統爛到爆

法國羅浮宮上個月發生價值8800萬歐元的珠寶竊案，震驚全球。近日揭露其監控系統密碼竟為「Louvre」，另一由國防承包商...

泰王首次訪中 學者：展現務實外交不影響台泰交流

泰王瓦吉拉隆功11月中旬將訪問中國，慶祝泰中建交50週年。這將是兩國建交以來泰國國王首次正式訪中。學者分析，泰國面對中國...

反制川普核試 普亭嗆「對等」回應 下令恢復核試提案

在美國總統川普表態美國恢復暌違30多年的核試後，俄羅斯總統普亭5日下令相關高層提報可能恢復核試的預案，普亭在莫斯科與聯邦...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。