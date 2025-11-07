快訊

哈利掀「帽子門」！世界大賽戴道奇隊帽惹怒加拿大 笑稱「被迫的」

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
英國哈利王子和妻子梅根10月28日在道奇體育場觀看多倫多藍鳥對洛參基道奇的2025年世界大賽第4戰。法新社
英國哈利王子和妻子梅根10月28日在道奇體育場觀看多倫多藍鳥對洛參基道奇的2025年世界大賽第4戰。法新社

英國哈利王子雖與妻子梅根定居美國加州，但父王查理三世同時身兼加拿大及其他13個大英國協成員國的國家元首，而他卻在觀看洛杉磯道奇對戰多倫多藍鳥的世界大賽第4戰時，戴道奇隊的帽子，讓許多加拿大人感到不滿，讓他為這起「帽子門」（Hatgate）事件向加拿大道歉。

BBC報導，哈利挨批既沒有向加拿大此一大英國協成員國表示忠誠，也沒有支持美國職棒大聯盟（MLB）唯一的加拿大球隊。哈利本周赴加拿大出席國殤紀念日活動，會見加國最年長的退伍軍人時，就獲贈一頂藍鳥隊的帽子。

哈利接受CTV採訪時笑稱：「首先，我想為了戴那頂帽子向加拿大道歉。其次，我是被迫的，沒什麼選擇。」他表示，應道奇隊老闆之邀觀賽是「出於禮貌」，隨後就戴上藍鳥隊的帽子，還自嘲：「當你的頭頂少很多頭髮，又坐在聚光燈下時，你會戴上任何可以拿到的帽子。」

他進一步表示，自己在隨後的三場比賽都為藍鳥隊加油。不過他也笑說，公開承認自己是藍鳥隊球迷，回洛杉磯可能會遭遇尷尬場面。洛杉磯出生的梅根稍後在Instagram限時動態中上傳畫面，可見哈利在道奇隊贏得第七戰時，似乎並未特別興奮。

不過，哈利與梅根在道奇體育場看比賽也惹惱部分道奇隊球迷，原因是他們夫婦倆在這場鑿戰18局的史詩級比賽中坐在前排貴賓席，而魔術強森和道奇傳奇名投考法克斯（Sandy Koufax）等傳奇人物則坐在他們後面。

