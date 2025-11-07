快訊

旋風行程只停1天半！黃仁勳專機抵台 沒空逛夜市也無暇見蔣萬安

18款iPhone再掉價！蘋果舊換新Trade in價格整理 它少1100元、這2款「升值」

恆春特斯拉1家4口墾丁慶生...高速撞飛機車1死7傷 出事前行徑詭異影像曝

北韓再射彈 日方研判落在日本專屬經濟區外側

中央社／ 東京7日綜合外電報導

日本防衛省（相當於國防部）宣布，北韓今天發射疑似彈道飛彈的物體。日相高市早苗聞訊後告訴媒體，「研判落在日本的專屬經濟區（EEZ）外側，目前未傳出受害資訊。」

日本經濟新聞」報導，她在首相官邸表示，已經下達3點指示，包含命令相關部會向日本民眾提供資訊，以及確保飛機、船舶的安全，還有為不測的事態做好萬全準備。

南韓聯合參謀本部今天也指出，偵測到北韓從西北部的平安北道，向日本海上空發射彈道飛彈，目前正在持續分析飛彈的種類與飛行距離。

日本放送協會（NHK）報導，這次是北韓今年第6次，同時也是繼10月22日之後，再度發射飛彈或可能是飛彈的物體。

北韓10月22日曾發射數枚彈道飛彈。而北韓中央通信社（KCNA）則在隔天報導宣稱，平壤當局試射兩枚極音速飛彈。

彈道飛彈 日本經濟 北韓

延伸閱讀

美專家：台灣能阻共軍擴張為中日緩衝 軍事價值重要

關稅戰下的戰略改變！日本車廠擬從美國逆輸入自家產品！

日股基金績效 紅通通

日刺激經濟 喊砸650億美元…每年編列65億美元支持半導體、AI產業

相關新聞

海鷗造成菲律賓188死、鳳凰又將侵襲 馬可仕宣布國家災難狀態

2025年最強颱風之一「海鷗」（Typhoon Kalmaegi）重創菲律賓，根據菲國國家減災與管理委員會（NDRRMC...

哈利掀「帽子門」！世界大賽戴道奇隊帽惹怒加拿大 笑稱「被迫的」

英國哈利王子雖與妻子梅根定居美國加州，但父王查理三世同時身兼加拿大及其他13個大英國協成員國的國家元首，而他卻在觀看洛杉...

疑不滿美國祭制裁 北韓時隔16天再射彈道飛彈

南韓軍方7日表示，北韓向東海（台灣稱日本海）發射至少一枚尚未確認型號的彈道飛彈，疑為對美國近期連續制裁表示不滿。

羅浮宮保全密碼竟是…Louvre！31億珠寶被偷 監控系統爛到爆

法國羅浮宮上個月發生價值8800萬歐元的珠寶竊案，震驚全球。近日揭露其監控系統密碼竟為「Louvre」，另一由國防承包商...

泰王首次訪中 學者：展現務實外交不影響台泰交流

泰王瓦吉拉隆功11月中旬將訪問中國，慶祝泰中建交50週年。這將是兩國建交以來泰國國王首次正式訪中。學者分析，泰國面對中國...

反制川普核試 普亭嗆「對等」回應 下令恢復核試提案

在美國總統川普表態美國恢復暌違30多年的核試後，俄羅斯總統普亭5日下令相關高層提報可能恢復核試的預案，普亭在莫斯科與聯邦...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。