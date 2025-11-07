北韓再射彈 日方研判落在日本專屬經濟區外側
日本防衛省（相當於國防部）宣布，北韓今天發射疑似彈道飛彈的物體。日相高市早苗聞訊後告訴媒體，「研判落在日本的專屬經濟區（EEZ）外側，目前未傳出受害資訊。」
「日本經濟新聞」報導，她在首相官邸表示，已經下達3點指示，包含命令相關部會向日本民眾提供資訊，以及確保飛機、船舶的安全，還有為不測的事態做好萬全準備。
南韓聯合參謀本部今天也指出，偵測到北韓從西北部的平安北道，向日本海上空發射彈道飛彈，目前正在持續分析飛彈的種類與飛行距離。
日本放送協會（NHK）報導，這次是北韓今年第6次，同時也是繼10月22日之後，再度發射飛彈或可能是飛彈的物體。
北韓10月22日曾發射數枚彈道飛彈。而北韓中央通信社（KCNA）則在隔天報導宣稱，平壤當局試射兩枚極音速飛彈。
