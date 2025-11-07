美軍基地收到可疑包裹 多人身體不適送醫
美國有線電視新聞網（CNN）今天報導，一個可疑包裹被送到位於馬里蘭州的一處美軍基地後，導致多人身體不適，其中數人已被送往醫院。
根據CNN引述華盛頓特區近郊的安德魯聯合基地（Joint Base Andrews）聲明指出，基地內一名人員「打開一個可疑包裹」後，一棟建築物的人員隨即被疏散。
聲明提到，有數人被送往基地內的馬爾科姆．格羅醫療中心（Malcolm Grow Medical Center）。
CNN引述基地聲明說：「為預防起見，這棟建築及相連建物均已疏散，周邊區域也已設立封鎖線。」
「安德魯聯合基地的第一線應變人員已派赴現場，確認沒有立即威脅後，已將現場移交給特別調查辦公室。目前調查正在進行中。」
CNN引述兩名知情人士說法指出，包裹內含有不明白色粉末。
CNN又引述其中一名知情人士說法補充，危險物質處理小組的初步現場檢測並未發現任何有害物質，但調查仍在持續進行。
美國國防部與安德魯聯合基地未立即回應路透社的置評請求。
