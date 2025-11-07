疑不滿美國祭制裁 北韓時隔16天再射彈道飛彈
南韓軍方7日表示，北韓向東海（台灣稱日本海）發射至少一枚尚未確認型號的彈道飛彈，疑為對美國近期連續制裁表示不滿。
韓聯社與朝鮮日報報導，南韓聯合參謀本部表示已偵測到該次發射，但未提供進一步細節。日本防衛省指出：「一枚疑似為北韓彈道飛彈的物體已被發射，推測已墜落。」
北韓上一次發射短程彈道飛彈挑釁是在16天前的10月22日，當時正值南韓主辦慶州亞太經合會（APEC）峰會以及美國總統川普到訪前夕，也是今年第7次與南韓總統李在明上任後的第2次。
韓聯社指出，美國財政部4日宣布，將8名涉入北韓政權網路犯罪洗錢活動的北韓籍人士，以及2個北韓機構列入最新制裁名單。美國國務院此前則表示，計畫推動將7艘涉及北韓煤炭與鐵礦石出口中國的第三國船舶列入聯合國制裁對象。分析認為，北韓此次試射彈道飛彈，是對美國近期接連祭出制裁措施的回應。
