日相高市備戰國會質詢 罕見凌晨3時上工準備

日本首相高市早苗為了準備上任後首場眾議院預算委員會答詢，今天凌晨3時起在首相公邸開會。日媒指出，石破茂等歷任日相也是上午開始預備答詢，但凌晨就開始準備相當罕見。

時事通信社報導，高是今天上午3時1分（台北時間凌晨2時1分）離開東京都赤坂地區的眾議院議員宿舍之際，還向媒體道早安，並在3時4分進入首相公邸。

高市周邊的人士透露，全部的首相秘書官皆出席這場為時約3小時的準備會議。之後，高市前往首相官邸與其他閣員參加經濟安全保障推動會議，接著於8時59分起於眾院預算委員會接受質詢。

日本政府相關人士說明，「（這是高市上任後）首場眾院預算委員會（答詢），感覺會出現艱澀的問題」。這位不具名的消息人士也透露，「（高市）應該是把幕僚整理的答覆內容，修改成自己的話語」。

報導指出，據稱高市拚命準備法案之際，常常徹夜工作。另外，她昨天在參議院全體會議答詢時，重申放寬勞工工時限制的意願。

與高市同黨的自民黨籍眾議員、前經濟產業大臣齋藤健今天在眾院預算委員會一開始先表示，「休息對於拿出好表現是必要的，希望（高市）務必高明地『偷懶』」。

共同社報導，高市上月初就任自民黨總裁（黨主席）時，就矢言「拋開所謂的『工作與生活平衡』，將持續工作、工作、工作、工作、工作」。她這番話當時也引發熱烈討論。