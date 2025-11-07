快訊

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國聯邦政府停擺進入創紀錄的第37天，有媒體報導駐德美軍士兵可能無法領到11月薪水。圖為美國陸軍一名士兵2023年3月在德國格拉芬沃爾訓練場參加實彈射擊演習。路透
美國聯邦政府停擺進入創紀錄的第37天，有媒體報導駐德美軍士兵可能無法領到11月薪水，甚至被建議前往食物銀行尋求協助，陸軍司令部澄清此事。

天空新聞報導，五角大廈警告，儘管10月資金已在最後一刻撥付，美軍官兵仍可能無法如期領取11月中薪水。美國財政部長貝森特接受CBS新聞訪問時表示，他認為政府仍可在11月初支付薪水，「但到了11月15日，我們願意冒生命危險的軍人，恐怕就無法再領薪水。」

約3萬7千名駐德美軍士兵也面臨薪資可能發不出來的情況。報導指出，美國陸軍在官方網站發布指引，指示駐德士兵可尋求緊急社會福利、貸款及食物分享組織，包括在德國擁有970多個食物銀行的聯合組織「Tafel Deutschland」，以及 「Too Good To Go」應用程式。

連結：https://x.com/SsamanMardi/status/1986074938021711994

雖然美國陸軍巴伐利亞駐地（U.S. Army Garrison Bavaria）官方網頁隨後刪除部分資訊，仍保留給受停擺影響人員的服務清單，引發外界關注與網友討論。

《星條旗報》報導，美國歐洲與非洲陸軍司令部澄清，這份列出德國食物援助機構的清單，原本是提供給當地德籍雇員參考，並非針對美軍士兵。針對美方軍人與眷屬，另有多個美方營運的援助管道可供使用。

相關新聞

羅浮宮保全密碼竟是…Louvre！31億珠寶被偷 監控系統爛到爆

法國羅浮宮上個月發生價值8800萬歐元的珠寶竊案，震驚全球。近日揭露其監控系統密碼竟為「Louvre」，另一由國防承包商...

驅熊屬土木工程？日本派自衛隊恐為定心丸

日本熊害來襲，在「有事就找自衛隊」的概念下，秋田縣成了第一個委託自衛隊協助驅熊的地方政府。但找來了自衛隊短暫進駐幫忙，真的有用嗎？

川普害美國再次輸掉越南？中俄與北韓見縫插針

美國國防部長赫塞斯11月初首度訪問越南，重申雙方國防合作。不過，越南不滿川普課徵高關稅、取消清潔能源援助等作為，正暗中加強向俄國軍購，並在外交上靠攏中國和北韓。 赫塞斯二日訪問越南河內，會見越南國防部長潘文江，舉行雙邊會談。雙方重申國防合作，強調需維護區域與世界的和平穩定。赫塞斯細數向越方交付的軍備，潘文江也表示希望加強兩軍合作，推進國防工業發展。 雖然雙方行禮如儀，但美方先前期待的軍購卻沒有成真。

美政府停擺 傳駐德美軍被建議上食物銀行 司令部澄清

美國聯邦政府停擺進入創紀錄的第37天，有媒體報導駐德美軍士兵可能無法領到11月薪水，甚至被建議前往食物銀行尋求協助，陸軍...

近期第4次 美兩架B-52轟炸機飛越委內瑞拉外海

飛航追蹤數據顯示，兩架美國B-52轟炸機今天飛越加勒比海，沿著委內瑞拉海岸飛行，這是近幾週美軍戰機第4次在加勒比海展現軍...

捷克新眾議長上任首日 取下眾議院烏克蘭國旗遭批評

捷克「自由及直接民主黨」領袖岡村富夫5日當選新任捷克眾議長，今日便下令將眾議院大樓的烏克蘭國旗取下，引發媒體關注與各界批...

