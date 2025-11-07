近期第4次 美兩架B-52轟炸機飛越委內瑞拉外海

快訊

中央社／ 華盛頓6日綜合外電報導

飛航追蹤數據顯示，兩架美國B-52轟炸機今天飛越加勒比海，沿著委內瑞拉海岸飛行，這是近幾週美軍戰機第4次在加勒比海展現軍事力量。

法新社報導，華府針對此區涉嫌走私毒品者發動軍事行動，部署海軍與空軍力量，宣稱目的在遏止毒品走私，但已引發卡拉卡斯當局的擔憂，認為此舉目的在推翻政權。

航班追蹤網站Flightradar24的數據顯示，這兩架轟炸機沿著委內瑞拉海岸平行飛行，之後在卡拉卡斯東北方盤旋，再沿著海岸折返並轉向北方，飛往更遠的海域。

這至少是自10月中以來，美軍戰機第4次飛近委內瑞拉：B-52轟炸機之前曾執行過一次類似任務，B-1B轟炸機則有兩次。

美國也命令「福特號」（USS Gerald R. Ford）航空母艦打擊群駛往拉丁美洲，並將F-35匿蹤戰機部署至波多黎各，目前有6艘美國海軍軍艦在加勒比海執行所謂的緝毒行動。

根據美國數據，自9月初以來，美軍已對至少17艘涉嫌走私毒品船隻發動攻擊，其中包括16艘船隻與1艘半潛船，造成至少67人死亡。但美國尚未公布遭鎖定的船隻用於毒品走私或對美國構成威脅的證據。

這些行動與伴隨的軍事集結導致區域緊張升高，委內瑞拉指控華府圖謀推翻總統馬杜洛（NicolasMaduro）。

美國 毒品 走私

相關新聞

羅浮宮保全密碼竟是…Louvre！31億珠寶被偷 監控系統爛到爆

法國羅浮宮上個月發生價值8800萬歐元的珠寶竊案，震驚全球。近日揭露其監控系統密碼竟為「Louvre」，另一由國防承包商...

驅熊屬土木工程？日本派自衛隊恐為定心丸

日本熊害來襲，在「有事就找自衛隊」的概念下，秋田縣成了第一個委託自衛隊協助驅熊的地方政府。但找來了自衛隊短暫進駐幫忙，真的有用嗎？

川普害美國再次輸掉越南？中俄與北韓見縫插針

美國國防部長赫塞斯11月初首度訪問越南，重申雙方國防合作。不過，越南不滿川普課徵高關稅、取消清潔能源援助等作為，正暗中加強向俄國軍購，並在外交上靠攏中國和北韓。 赫塞斯二日訪問越南河內，會見越南國防部長潘文江，舉行雙邊會談。雙方重申國防合作，強調需維護區域與世界的和平穩定。赫塞斯細數向越方交付的軍備，潘文江也表示希望加強兩軍合作，推進國防工業發展。 雖然雙方行禮如儀，但美方先前期待的軍購卻沒有成真。

美政府停擺 傳駐德美軍被建議上食物銀行 司令部澄清

美國聯邦政府停擺進入創紀錄的第37天，有媒體報導駐德美軍士兵可能無法領到11月薪水，甚至被建議前往食物銀行尋求協助，陸軍...

捷克新眾議長上任首日 取下眾議院烏克蘭國旗遭批評

捷克「自由及直接民主黨」領袖岡村富夫5日當選新任捷克眾議長，今日便下令將眾議院大樓的烏克蘭國旗取下，引發媒體關注與各界批...

