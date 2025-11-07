快訊

鳳凰已達輕颱上限今將轉中颱！直接侵襲台灣機率高 這2天影響最劇烈

黃仁勳下午來台！首站參訪台積電台南三奈米廠 明與張忠謀同台運動會

31億珠寶被偷…曝羅浮宮保全密碼「簡單到不行」監控系統爛到爆

拯救森林基金啟動 全球領袖初步承諾投入50億美元

中央社／ 巴西貝倫6日綜合外電報導

世界各國領袖今天在巴西氣候峰會上，啟動一項旨在拯救全球森林的基金，並迅速獲得超過50億美元的承諾捐款，用以獎勵熱帶國家避免砍伐樹木。

儘管初期的政府承諾金額，仍遠低於這項基金為吸引私人投資所需目標，但巴西總統魯拉（Luiz InacioLula da Silva）仍形容「熱帶森林永續機制」（TFFF）是史無前例的創舉。

作為這項基金的政治發起國，巴西最終目標是創建一個規模達1250億美元的機制，熱帶開發中國家每保留1公頃的森林，就能獲得一部分利潤。

私人投資者也將從主要投資於新興市場債券的資金中獲得回報。

法新社報導，在聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方會議（COP30）於下週登場前，各國元首與政府首長齊聚貝倫（Belem），並於今天啟動這項基金。

這項基金的設計者預計在1年內從各國政府募得100億美元的初始捐款，這個數字在面臨初期反應冷淡後已經下修。

這項100億美元的資金長期目標應增加至250億美元，之後再吸引價值1000億美元的私人投資。

巴西希望這項基金能創造一個可靠且長期的收入來源，作為熱帶國家為獲取經濟利益而砍伐森林的替代方案。

地球的森林常被形容為地球之肺，能釋放氧氣、吸收導致地球暖化的碳，同時也是豐富動植物的家園。

巴西已率先為這項基金承諾投入10億美元，同為森林國家的印尼也承諾了相同金額。

英國表示將不會捐款，而芬蘭政府則告訴法新社，在不確定的經濟環境下，「很難找到新的資源」。

法國有條件地承諾了5億歐元，葡萄牙則挹注了較小額的100萬美元，德國也做出了一筆金額未明的承諾。

挪威今天承諾提供300億克朗（約30億美元）的貸款，但附帶了相關條件。

森林 巴西 捐款

延伸閱讀

陸取消對美大豆10%加徵關稅後稅率仍高 恢復採購存疑慮

全球升溫恐達2.5℃ 聯合國警告排放量創新高

巴西森林保育見成效 氣候目標仍面臨挑戰

台巴交流再升溫 巴西代表處舉辦留台校友年度活動

相關新聞

羅浮宮保全密碼竟是…Louvre！31億珠寶被偷 監控系統爛到爆

法國羅浮宮上個月發生價值8800萬歐元的珠寶竊案，震驚全球。近日揭露其監控系統密碼竟為「Louvre」，另一由國防承包商...

驅熊屬土木工程？日本派自衛隊恐為定心丸

日本熊害來襲，在「有事就找自衛隊」的概念下，秋田縣成了第一個委託自衛隊協助驅熊的地方政府。但找來了自衛隊短暫進駐幫忙，真的有用嗎？

川普害美國再次輸掉越南？中俄與北韓見縫插針

美國國防部長赫塞斯11月初首度訪問越南，重申雙方國防合作。不過，越南不滿川普課徵高關稅、取消清潔能源援助等作為，正暗中加強向俄國軍購，並在外交上靠攏中國和北韓。 赫塞斯二日訪問越南河內，會見越南國防部長潘文江，舉行雙邊會談。雙方重申國防合作，強調需維護區域與世界的和平穩定。赫塞斯細數向越方交付的軍備，潘文江也表示希望加強兩軍合作，推進國防工業發展。 雖然雙方行禮如儀，但美方先前期待的軍購卻沒有成真。

美政府停擺 傳駐德美軍被建議上食物銀行 司令部澄清

美國聯邦政府停擺進入創紀錄的第37天，有媒體報導駐德美軍士兵可能無法領到11月薪水，甚至被建議前往食物銀行尋求協助，陸軍...

近期第4次 美兩架B-52轟炸機飛越委內瑞拉外海

飛航追蹤數據顯示，兩架美國B-52轟炸機今天飛越加勒比海，沿著委內瑞拉海岸飛行，這是近幾週美軍戰機第4次在加勒比海展現軍...

捷克新眾議長上任首日 取下眾議院烏克蘭國旗遭批評

捷克「自由及直接民主黨」領袖岡村富夫5日當選新任捷克眾議長，今日便下令將眾議院大樓的烏克蘭國旗取下，引發媒體關注與各界批...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。