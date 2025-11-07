捷克新眾議長上任首日 取下眾議院烏克蘭國旗遭批評

快訊

中央社／ 布拉格6日專電

捷克「自由及直接民主黨」領袖岡村富夫5日當選新任捷克眾議長，今日便下令將眾議院大樓的烏克蘭國旗取下，引發媒體關注與各界批評。前眾議長艾達莫娃直言，取下烏克蘭國旗是可恥的行為，違背捷克的核心價值。

自2022年俄羅斯入侵後烏克蘭，許多捷克人開始在公共建築上懸掛烏克蘭國旗，以表達對烏克蘭的支持。

然而，岡村富夫（Tomio Okamura）在上任首日，便下令將眾議院大樓上的烏克蘭國旗取下。根據岡村富夫發佈在Instagram的影片，他親自扶著梯子並表示：「我剛剛讓人把烏克蘭國旗取下來了」，接著強調：「捷克優先」。

岡村富夫長期批評在公共建築上懸掛烏克蘭國旗，在選前即表示，如果「自由及直接民主黨」（SPD）參與執政，所有烏克蘭國旗都會被撤下，也批評烏克蘭國旗懸掛在捷克國家博物館外。

當捷克媒體Novinky詢問岡村富夫，此舉是否會造成社會分裂時，他說：「既然前眾議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）可以在未經反對派同意的情況下把烏克蘭國旗掛上去，那我當然也有權利把它取下。」

他補充，這個行動是兌現「自由及直接民主黨」的競選承諾，並表示若有議員在自己辦公室的窗戶上懸掛烏克蘭國旗，那是他們的自由選擇。

在岡村富夫取下烏克蘭國旗後，幾位眾議員立刻把烏克蘭國旗掛在自己辦公室的窗戶外，藉此表達對岡村富夫的反對，與對烏克蘭的支持。捷克人民民主黨（ODS）迅速回應：「我們決定立即糾正新任議長的第一個錯誤決定。」

前議長艾達莫娃也表示：「懸掛在眾議院大樓上的烏克蘭國旗，是人性與團結的象徵，代表對一個面臨殘酷與不公戰爭的民族的支持。岡村富夫將它取下，是一個可恥的行為，不僅是對烏克蘭的不尊重，也違背了我們國家的核心價值。」

基督教民主黨（KDU-ČSL）主席維博尼（MarekVýborný）表示：「這是令人悲傷且可恥的舉動……但不幸的是，並不令人意外。我以眾議員身分，強烈反對新任議長的這一行為。」

即將卸任的交通部長庫普卡（Martin Kupka）也評論：「恐懼與仇恨的販賣者岡村富夫，在上任不到一天就讓人把烏克蘭國旗從眾議院取下。」

衛生部長瓦雷克（Vlastimil Válek）表示：「我只感到驚訝，他沒順便升起俄羅斯國旗。這正是我們預料到的。從上任第一天起，就讓捷克在盟友面前蒙羞。」

岡村富夫昨日在眾議院選舉中以107票當選為新任眾議長。現階段，捷克新政府由前總理巴比斯（Andrej Babiš）領導的「不滿公民行動黨」（ANO）、岡村富夫領導的「自由與直接民主黨」與右翼政黨「汽車黨」（Motoristé）所組成。

