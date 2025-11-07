快訊

有望成全球首位「兆元富豪」 特斯拉股東批准馬斯克天價薪酬方案　

政院高層看報「才知補充保費改革方向」石崇良溝通失靈犯大忌

無人機現蹤！瑞典哥特堡、比利時布魯塞爾機場一度停擺

中央社／ 哥特堡/布魯塞爾6日綜合外電報導
瑞典哥德堡，一輛警車停在哥德堡蘭德維特機場，此前機場上空發現無人機活動，導致該空域暫時關閉。 路透
瑞典哥德堡，一輛警車停在哥德堡蘭德維特機場，此前機場上空發現無人機活動，導致該空域暫時關閉。 路透

瑞典第2大機場哥特堡－蘭德維特機場今天因為發現無人機而一度停擺，現已準備恢復航班起降。同日比利時布魯塞爾機場的空中交通也因無人機現蹤受阻。

路透社報導，近幾個月來，無人機在歐洲各地造成嚴重干擾，迫使多國暫時關閉機場。部分官員將此歸咎於俄羅斯實施混合戰，俄國則否認與這些事件有關。

瑞典當局今天稍早表示，格林威治標準時間16時41分左右，位於瑞典西岸的哥登堡－蘭德維特機場（Gothenburg-Landvetter Airport）發現一架以上的無人機，迫使十多個航班改道或取消。

根據航班追蹤網站Flightradar24，今天深夜飛往比利時布魯塞爾機場（Brussels Airport）的航班出現延後或轉降情形。一名航管發言人告訴法新社，由於附近出現無人機，今晚空中交通一度受阻。

本月4日，比利時數座機場及一處軍事空軍基地也曾因為發現無人機而關閉，比利時防長形容這是一起同步攻擊。

蘭德維特機場上空空域發現無人機活動而暫時關閉，保全車輛在機場內巡邏。 路透
蘭德維特機場上空空域發現無人機活動而暫時關閉，保全車輛在機場內巡邏。 路透

機場 航班 比利時

延伸閱讀

可成跨足新領域 有進展

空軍：MQ-9B軍購進度正常 確定115年第3季交機

軍購特別預算案一角曝光 陸軍統建採購反無人機系統

大亞、漢翔 搶軍工大單

相關新聞

無人機現蹤！瑞典哥特堡、比利時布魯塞爾機場一度停擺

瑞典第2大機場哥特堡－蘭德維特機場今天因為發現無人機而一度停擺，現已準備恢復航班起降。同日比利時布魯塞爾機場的空中交通也...

不再競選連任 美眾院前議長裴洛西宣布後年退休

現年八十五歲的美國眾院前議長裴洛西六日宣布，將在本屆眾議員任期於二○二七年初結束後退休，不再競選連任，為她數十年從政生涯...

慶建交50周年 泰王瓦吉拉隆功夫婦13日起訪中

路透報導，泰國國王瓦吉拉隆功與王后素提達13日至17日將對中國大陸進行國是訪問。這是兩國自1975年建交以來，泰國國王首...

尋求與中共軍方增進互信 日本自衛隊代表團訪問大陸

在日本首相高市早苗於APEC非正式領袖會議期間與我領袖代表林信義會晤、引發北京強烈抗議後，日本自衛隊的軍官已經於5日訪問...

羅浮宮安全措施改善恐需數年 報告指2032年前難完成

法國審計院今天發布報告指出，巴黎羅浮宮10年前便啟動安全審查，但相關改善措施預計要到2032年才能全部完成。這份報告是在...

資訊戰的新戰線...萬事問ChatGPT？操控聊天機器人答案成新產業

民眾有事就問ChatGPT，讓聊天機器人成為資訊戰的新戰線，全球超級強權、流氓國家、跨國企業等，都悄悄設法操弄人工智慧（...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。