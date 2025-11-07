邊境再傳衝突 巴基斯坦阿富汗談判未歇互控開火

中央社／ 伊斯蘭馬巴德6日綜合外電報導

巴基斯坦阿富汗代表團今天在土耳其重啟和平談判，試圖在致命衝突後敲定停火協議之際，雙方互控對方在邊境開火。

這場伊斯坦堡會談旨在確認10月19日於卡達批准的停火協議細節。該協議的達成，讓這兩個南亞鄰國持續一週的激烈衝突畫下句點。

安全問題是雙方爭議核心。伊斯蘭馬巴德指控喀布爾庇護「巴基斯坦塔利班」（TTP）等從阿富汗境內對巴基斯坦發動攻擊的武裝團體。

塔利班政府否認上述指控。

塔利班政府發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）表示：「當與巴基斯坦方面進行第3輪談判時，很遺憾，今天下午巴基斯坦軍隊再次朝史賓波達克（SpinBoldak）開火，導致當地居民不安。」

史賓波達克位於阿富汗南部的坎達哈省（Kandahar）。

穆賈希德在社群平台X補充說：「出於對談判代表團的尊重並避免平民傷亡，阿富汗伊斯蘭大公國的部隊目前尚未作出反應。」

巴基斯坦否認相關控訴，反指責任在阿富汗一方。

巴基斯坦資訊部在X上表示：「我們強烈駁斥阿富汗方面針對今天發生在杰曼（Chaman）巴阿邊境事件的說法。開火是阿富汗一方起頭，我方安全部隊立即以克制且負責任的方式做出回應。」

阿富汗塔利班（Taliban）政府副發言人費特拉（Hamdullah Fitrat）告訴法新社：「我們不知道巴基斯坦開火的原因。」他並表示，土耳其的會談仍在進行中。

要求匿名的阿富汗軍方消息人士說：「巴基斯坦動用輕重武器，並攻擊了平民區。」

坎達哈省資訊部主任哈克馬爾（Ali MohammedHaqmal）表示，交火時間很短。當地居民告訴法新社，交火持續10至15分鐘。

巴基斯坦方面證實情勢已恢復平靜。

巴基斯坦資訊部表示：「由於巴基斯坦部隊採取負責任的行動，情況已得到控制，停火仍然有效。巴基斯坦將繼續致力於對話，並期望阿富汗當局作出相應回應。」

上週伊斯坦堡談判在敲定停火細節時陷入僵局，雙方互相指責對方不願意配合。

雙方也警告，若談判破裂，敵對行動可能再度爆發。

