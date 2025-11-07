聽新聞
0:00 / 0:00

民主黨拿下紐約 經濟學人潑冷水：別被勝選沖昏頭

聯合報／ 編譯梁采蘩／綜合報導
經濟學人指出，民主黨最好別因為紐約市選出首位穆斯林市長曼達尼，就被勝選沖昏頭，誤以為極左派政策受到選民歡迎，明年的期中選舉幾乎已勝券在握。法新社
經濟學人指出，民主黨最好別因為紐約市選出首位穆斯林市長曼達尼，就被勝選沖昏頭，誤以為極左派政策受到選民歡迎，明年的期中選舉幾乎已勝券在握。法新社

民主黨四日贏得美國紐約市、維吉尼亞州與新澤西州等地首長選舉，一吐去年總統大選慘敗的怨氣。經濟學人指出，整體而言民主黨表現超出預期，但無法解決該黨長期存在的問題。民主黨最好別因為紐約市選出首位穆斯林市長曼達尼，就被勝選沖昏頭。

經濟學人指出，卅四歲的曼達尼明年上任將掌管高達一千一百七十億美元預算，這是民主黨內主張打擊富豪階層左派的大勝，然而曼達尼在民主黨的票倉紐約獲勝，並未解答民主黨應如何反制川普，也沒有說明他們要如何重新奪回全國政權。

若要尋找啟發，民主黨應該望向維吉尼亞與新澤西。兩地都舉行州長選舉。維州的史潘柏格獲勝，結果也不令人意外。共和黨上回在白宮執政時拿下維州州長，已經要回溯到一九七三年。

然而，史潘柏格以十五個百分點的差距取勝，遠超預期。新澤西情況類似，原先民調預測薛瑞爾僅以些微差距擊敗實力堅強的共和黨候選人西塔瑞利，最終卻輕鬆勝出。

一些民主黨人可能會認為，紐約市長選舉顯示選民被極左派政策所激勵，民主黨的實力其實比預期更強，明年的期中選舉幾乎已經勝券在握。那將是錯誤結論。

那麼正確的教訓是什麼？第一，要聚焦經濟與生活負擔問題；曼達尼、薛瑞爾與史潘柏格都這麼做。第二，要挑選符合地方特性的候選人。史潘柏格曾在中情局任職，薛瑞爾則是前海軍直升機飛行員。她們都展現愛國精神，有助於化解共和黨宣傳「民主黨人憎恨美國」的攻擊。第三，不要在動盪時代扮演體制捍衛者。紐約客或許並不真的想要社會主義，曼達尼政策也將受到法規嚴格限制，根本難以推行。

民主黨在明年期中選舉仍面對相同難題。該黨的移民氣候變遷與種族政策立場，與他們爭取全國勝選所需的選民觀點仍相去甚遠，曼達尼只會加深這問題，他的勝選恐怕會讓共和黨選戰幕僚暗自竊喜。

民主黨 紐約 共和黨 移民 民調 川普 氣候變遷

延伸閱讀

大陸民運人士王丹紐約飯店「強吻」學生 遭認定性騷擾…打官司敗訴

紐約首位穆斯林市長 阿拉伯媒體慶賀 曼達尼出生地烏干達受鼓舞

WSJ：3場大勝開拓民主黨復興之路 共和黨應視為「預警」

共和黨地方選舉失利 川普促結束政府關門狀態

相關新聞

慶建交50周年 泰王瓦吉拉隆功夫婦13日起訪中

路透報導，泰國國王瓦吉拉隆功與王后素提達13日至17日將對中國大陸進行國是訪問。這是兩國自1975年建交以來，泰國國王首...

尋求與中共軍方增進互信 日本自衛隊代表團訪問大陸

在日本首相高市早苗於APEC非正式領袖會議期間與我領袖代表林信義會晤、引發北京強烈抗議後，日本自衛隊的軍官已經於5日訪問...

美政府停擺37天創紀錄！全國前40大機場 11/7起砍1成航班

美國聯邦政府停擺六日邁入第卅七天，已打破美國政治史上最長紀錄；川普政府宣布，全美四十座主要機場自七日起削減約百分之十航班...

民主黨拿下紐約 經濟學人潑冷水：別被勝選沖昏頭

民主黨四日贏得美國紐約市、維吉尼亞州與新澤西州等地首長選舉，一吐去年總統大選慘敗的怨氣。經濟學人指出，整體而言民主黨表現...

不再競選連任 美眾院前議長裴洛西宣布後年退休

現年八十五歲的美國眾院前議長裴洛西六日宣布，將在本屆眾議員任期於二○二七年初結束後退休，不再競選連任，為她數十年從政生涯...

羅浮宮安全措施改善恐需數年 報告指2032年前難完成

法國審計院今天發布報告指出，巴黎羅浮宮10年前便啟動安全審查，但相關改善措施預計要到2032年才能全部完成。這份報告是在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。