不再競選連任 美眾院前議長裴洛西宣布後年退休

現年八十五歲的美國眾院前議長裴洛西六日宣布，將在本屆眾議員任期於二○二七年初結束後退休，不再競選連任，為她數十年從政生涯畫下句號。

截至今年，裴洛西擔任眾議員已卅六年，也是美國史上首位女性眾院議長。她推動具里程碑意義的歐記健保、氣候變遷立法和基礎建設專案，並與總統川普正面交鋒。最著名的事件之一是她在川普發表國情咨文演說後，當場在他背後撕毀講稿。

裴洛西在宣布退休的影片說，「我們締造了歷史，也推動了進步。我們一直以來都走在前面，而現在我們必須繼續這樣做，積極參與我們的民主」。

裴洛西一九八七年首度當選聯邦眾議員，二○○七年成為美國史上首位女性眾院議長，任職至二○一一年，當時民主黨失去眾議院控制權，她於二○一九年重返議長寶座直至二○二三年。

她在二○二二年八月初以眾院議長身分訪問台灣，共軍隨後進行規模破紀錄的圍台軍演，至今共軍機艦仍頻頻越過台海中線。