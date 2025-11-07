美政府停擺37天創紀錄！全國前40大機場 11/7起砍1成航班

美國聯邦政府停擺六日邁入第卅七天，已打破美國政治史上最長紀錄；川普政府宣布，全美四十座主要機場自七日起削減約百分之十航班，以因應航管人力短缺。

美國政府十月起關門後，航管人員從十月中開始領不到薪水，一直無薪工作。

川普政府五日宣布將調降全美疏運量最高的前四十座機場約百分之十的航班，以減輕航管員壓力。該措施預定七日生效，恐導致航班延誤與取消情況惡化。

華盛頓郵報報導，這項史無前例的措施勢必波及貨運業務，也可能打亂原訂月底感恩節連假出遊的旅客規畫。

以芝加哥歐海爾國際機場為例，若削減百分之十航班，意味每日減少一二一個航班，等於少了逾一萬四千五百個座位。

運輸部長達菲表示：「肯定會有人感到不滿，但我們的首要任務是確保空域安全。」聯邦航空管理局（ＦＡＡ）局長貝德福與達菲共同宣布這項措施。貝德福強調，美國航空系統依然安全，營運效率與政府關門前無異。

紐約時報報導，川普政府此舉是試圖施壓民主黨結束政府停擺。參院民主黨人堅持讓政府恢復運作的撥款法案必須納入延長健保補貼條款，要求與川普總統對話。

這次停擺時間已打破川普第一任期創下的卅五天舊紀錄。川普五日在邁阿密舉行的美國商業論壇批評極左派民主黨議員杯葛撥款法案，讓上百萬美國人無法獲得營養補充計畫補貼，聯邦政府員工領不到薪資，成千上萬旅客困在機場。

川普要求共和黨終結參院杯葛議事的冗長辯論程序，獨力通過撥款法案。這項議事規則允許一百名參議員中的四十一人阻止任何法案進入辯論或表決程序，迫使兩黨尋求跨黨派協議，過去兩黨都曾利用這項制度作為制衡手段。

參院共和黨領袖熊恩等人反對廢除這項議事規則。廢除冗長辯論短期內有助於共和黨，但黨內不少人警告，若民主黨未來重返執政，共和黨將失去制衡工具。

另外，民主黨四日贏得紐約市長、新澤西州長、維吉尼亞州州長選舉，川普五日說，聯邦政府關門是共和黨失敗的主因之一。民調顯示，愈來愈多民眾認為川普和共和黨要為政府停擺負責。