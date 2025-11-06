教宗接見巴勒斯坦主席阿巴斯 討論加薩人道援助

教宗良十四世（Pope Leo XIV）今天在梵蒂岡接見巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmud Abbas），雙方討論協助加薩平民的「迫切需求」。

法新社報導，阿巴斯與良十四世今年7月曾通過電話，但今天是良十四世5月接任全球14億天主教徒的領袖後，與阿巴斯的首次面對面會談。

梵蒂岡會後發表聲明說：「在友好的會談中，雙方一致認為當前迫切需要向加薩平民提供援助，並透過推動兩國方案來終止衝突。」

聲明並指出，這次會面正值教廷與巴勒斯坦於2015年簽署協議、正式承認巴勒斯坦國10週年之際。

阿巴斯預定明天與義大利總理梅洛尼（GiorgiaMeloni）會面。