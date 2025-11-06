聽新聞
慶建交50周年 泰王瓦吉拉隆功夫婦13日起訪中
路透報導，泰國國王瓦吉拉隆功與王后素提達13日至17日將對中國大陸進行國是訪問。這是兩國自1975年建交以來，泰國國王首度訪問中國大陸。
大陸外交部發言人毛寧在例行記者會上表示，泰王瓦吉拉隆功應中國國家主席習近平邀請，13日至17日對中展開國是訪問。
泰國政府公共關係部網站聲明指出，這次國是訪問適逢泰中建交50周年，旨在加強兩國友誼。泰王伉儷將出席正式歡迎儀式等一系列官方活動，並於北京人民大會堂和習近平及夫人彭麗媛會面。習近平夫婦也將以國宴招待泰王伉儷。
泰王也將造訪重要文化和宗教場所，包括前往北京靈光寺佛牙舍利塔參拜。他們也會參觀一些對大陸國家發展至關重要的機構，特別是科學、科技和創新方面，包括北京航天城、教育技術與資源發展中心，及北京人型機器人創新中心。
泰王返國前還會出席北京故宮的泰中建交50周年特展。
