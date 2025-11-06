快訊

中午才親上火線解釋…補充保費改革引爆民怨喊卡 衛福部晚間也出聲

「又大又強」颱風鳳凰上看強颱 北轉影響台灣可能路徑曝光

還想跑？藝人閃兵爆不完 內政部擬加重刑責、逾36歲補服替代役

萊因金屬營收獲利訂單金閃閃 戰車彈藥需求促成長

中央社／ 柏林6日專電

德國軍工巨頭萊茵金屬受惠北約各國國防支出激增與俄烏戰爭需求，營運再創新高。今天公布前3季營收年增2成至75億歐元，稅前盈餘達7.24億歐元，及在手訂單等均創史上新高，推升前3季EPS達 8.34歐元，較去年同期7.32歐元成長約14%。

萊茵金屬（Rheinmetall）為德國最大軍工企業，也是歐洲最重要的砲彈供應商之一。自俄烏戰爭以來，歐洲軍備重整帶動業績大幅成長。執行長派培格（Armin Papperger）表示，未來將在「陸、海、空與太空」各領域全面布局，成為歐洲防衛產業的關鍵供應商，帶動訂單餘額更飆破640億歐元（約新台幣2兆2400億元），創史上新高。

根據今天公布的第3季財報，德國市場營收占比從去年同期的30.5%升至約34%，德國聯邦國防軍（Bundeswehr）是主要客戶。

多項大型採購案正待簽約，包括價值約90億歐元的600輛「天空突擊兵」（Skyranger）防空戰車、約20億歐元的偵察衛星合約，以及與法德合資企業KNDS共同生產的「師犬」（Boxer）輪型裝甲車追加訂單。

雖然龐大投資與擴產計畫使自由現金流出現負8.13億歐元的壓力，但公司表示已增加產能與人力以應對需求，員工數一年內從2.7萬人增至3.15萬人。

分析營收來源，戰車部門仍是最大收入來源，今年前3季營收達32億歐元（約新台幣1120億元）、年增28%，占總營收近半。

但最具獲利能力的則是彈藥部門，毛利率18.4%，稅前盈餘達3.71億歐元，貢獻逾半整體稅前盈餘。主要受惠於歐洲對火砲彈藥需求高漲。公司近日已在立陶宛啟動新炮彈工廠，並考慮於匈牙利與西班牙增設產線。

派培格預期第4季表現將持續強勁，「聯邦政府的軍事預算現已獲財政保障，主要採購案將於未來數月陸續簽署。」萊茵金屬同時計畫出售營收占比約2成的汽車零件業務，全面聚焦軍工領域。

受汽車零件業務低迷影響的萊茵金屬，近年在歐洲「再軍備」浪潮中迅速擴張，從戰車、砲彈、防空系統到衛星偵察逐步形成完整供應鏈，被視為德國國防轉型最大受益者之一。

俄烏戰爭 德國 國防支出

延伸閱讀

M1A2T戰車連長孫韜奇行動迅捷剛猛 將門虎子受矚

M1A2T戰車成軍新構型雲豹甲車之謎？經比對疑為疊影

世代交替！M1A2T戰車營成軍 勇虎戰車交接作戰任務

打造歐洲最強傳統武力 德國13.5兆建軍案曝光

相關新聞

慶建交50周年 泰王瓦吉拉隆功夫婦13日起訪中

路透報導，泰國國王瓦吉拉隆功與王后素提達13日至17日將對中國大陸進行國是訪問。這是兩國自1975年建交以來，泰國國王首...

尋求與中共軍方增進互信 日本自衛隊代表團訪問大陸

在日本首相高市早苗於APEC非正式領袖會議期間與我領袖代表林信義會晤、引發北京強烈抗議後，日本自衛隊的軍官已經於5日訪問...

羅浮宮安全措施改善恐需數年 報告指2032年前難完成

法國審計院今天發布報告指出，巴黎羅浮宮10年前便啟動安全審查，但相關改善措施預計要到2032年才能全部完成。這份報告是在...

資訊戰的新戰線...萬事問ChatGPT？操控聊天機器人答案成新產業

民眾有事就問ChatGPT，讓聊天機器人成為資訊戰的新戰線，全球超級強權、流氓國家、跨國企業等，都悄悄設法操弄人工智慧（...

南韓蔚山火力發電廠塔式鍋爐坍塌 2人重傷獲救、6人遭活埋

韓聯社報導，南韓東南部蔚山市東西發電廠蔚山發電本部一座拆除中的塔式鍋爐，6日發生坍塌事故，已知兩人獲救身受重傷，疑似六人...

日警方動真槍！13日起在「這兩縣」組隊殺熊 網：不一槍斃命會有危險

日本電視台新聞（日本テレビ）報導，日本警察廳決定自13日起，在秋田縣與岩手縣啟動由機動隊警員持步槍獵殺熊隻的作業。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。