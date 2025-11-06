路透：美將在大馬士革設軍事駐點 推動以敘安全協議

快訊

中央社／ 安曼／大馬士革6日綜合外電報導

路透社引述6名熟悉內情的消息人士披露，美國正準備在敘利亞首都大馬士革一座空軍基地設立軍事駐點，以協助促成華府斡旋的以色列與敘利亞安全協議。

路透社報導，美國這項計畫尚未對外公布，若成形，將象徵前總統阿塞德（Bashar al-Assad）去年下台後，敘利亞正與美國進行戰略重整，逐漸脫離伊朗陣營。

這個基地位於敘利亞南部要道附近，預計未來將納入以色列與敘利亞「互不侵犯協議」內的非軍事區範圍。這項協議目前由美國總統川普政府居中斡旋。

川普預計今天在白宮與敘利亞總統夏拉（Ahmed al-Sharaa）會晤，這將是敘利亞元首首度造訪白宮。

路透社訪問的6名知情人士中，包括2名西方官員與1名敘利亞國防官員，他們證實美方計畫利用該基地監控潛在的以敘安全協議實施情形。

美國五角大廈與敘利亞外交部未立即回應路透社的置評請求。敘利亞總統府與國防部也未立即回覆路透社透過資訊部提出的置評請求。

1名美國政府官員表示，美方「持續評估在敘利亞的必要部署，以有效打擊伊斯蘭國（Islamic State），但不會對駐軍地點或可能地點發表評論」。

該官員要求出於安全考量，不公開基地名稱與位置；路透同意不揭露具體地點。

1名西方軍事消息人士透露，五角大廈過去2個月加快進駐規劃，多次派遣偵察小組前往該基地，並確認當地長跑道已可立即啟用。

2名敘利亞軍方消息人士指出，雙方的技術會談主要聚焦於基地的後勤、監控、加油與人道援助用途，且敘利亞將保有對該設施的完全主權。

另1名敘利亞國防官員表示，美軍曾以C-130運輸機飛抵該基地測試跑道狀況。一名駐守衛哨兵則對路透社表示，美方飛機近期確有降落，進行「測試」。

目前還不清楚美軍何時將正式派員進駐。

敘利亞 路透 美國

