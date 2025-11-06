巴基斯坦阿富汗重返談判桌 盼達長久和平協議

阿富汗與巴基斯坦宣布，雙方今天在土耳其伊斯坦堡重啟和平談判。這兩個南亞鄰國的前一輪磋商，因未能達成持久休戰協議而宣告破裂。

路透社報導，阿富汗與巴基斯坦軍隊上月爆發衝突，造成數十人死亡，這是塔利班（Taliban）2021年重新掌控阿富汗以來，雙方最嚴重的暴力衝突。

這兩國上月19日在卡達首都杜哈（Doha）簽署停火協議，但上週在伊斯坦堡舉行的第2輪談判未能達成長期協議，因為雙方對於在阿富汗境內活動、與巴基斯坦政府敵對的武裝團體問題方面存在分歧。

巴基斯坦國防部長阿瑟夫（Khawaja Asif）昨天告訴記者：「我們希望智慧能戰勝一切，恢復區域和平。」

阿瑟夫指出，巴基斯坦正推動「單一議程」，試圖說服阿富汗約束跨越兩國邊境襲擊巴基斯坦部隊的武裝分子，塔利班據稱對此知情。

兩名政府消息人士透露，巴基斯坦軍方情報首長馬里克（Asim Malik）將軍將領導巴基斯坦談判代表團。

塔利班發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）告訴國營的阿富汗廣播電視台（RTA），阿富汗代表團將由情報首長瓦西克（Abdul Haq Wasiq）領銜。