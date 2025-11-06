那斯達克與德意志交易所疑涉聯合行為 歐盟展開調查

歐盟（EU）今天宣布，那斯達克交易所（Nasdaq）和德意志證券交易所集團（Deutsche Boerse）兩大營運商針對衍生性金融商品「疑涉及聯合行為」，對此正式展開反壟斷調查。

法新社報導，歐洲聯盟執行委員會（EuropeanCommission）認為，美國那斯達克交易所和德國德意志證券交易所「可能已達成協議或採取一致行動，在歐盟境內涉及特定衍生性金融商品時兩者互不競爭」。

歐盟競爭事務主管黎貝拉（Teresa Ribera）發布聲明說：「我們正在調查，德意志證券交易所與那斯達克交易所是否涉嫌共謀，針對特定衍生性金融商品的掛牌、交易及結算項目避免互相競爭。」

她指出：「競爭規範有助確保金融交易所彼此維持公平開放的競爭。」

歐盟宣布啟動調查前，調查人員已於9月採取初步措施，突襲檢查這2家公司。

歐盟執委會指出，「若調查發現確有其事，這類行為可能觸犯像是禁止企業聯合及限制性商業行為的歐盟競爭規則」。

聲明指出：「執委會將以深入調查為首要任務。啟動正式調查後不會預設最終結果。」

衍生性金融商品這類金融合約，其價值取決於債券、股票或大宗商品等資產的表現。