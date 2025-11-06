快訊

中午才親上火線解釋…補充保費改革引爆民怨喊卡 衛福部晚間也出聲

「又大又強」颱風鳳凰上看強颱 北轉影響台灣可能路徑曝光

還想跑？藝人閃兵爆不完 內政部擬加重刑責、逾36歲補服替代役

那斯達克與德意志交易所疑涉聯合行為 歐盟展開調查

中央社／ 布魯塞爾6日綜合外電報導

歐盟（EU）今天宣布，那斯達克交易所（Nasdaq）和德意志證券交易所集團（Deutsche Boerse）兩大營運商針對衍生性金融商品「疑涉及聯合行為」，對此正式展開反壟斷調查。

法新社報導，歐洲聯盟執行委員會（EuropeanCommission）認為，美國那斯達克交易所和德國德意志證券交易所「可能已達成協議或採取一致行動，在歐盟境內涉及特定衍生性金融商品時兩者互不競爭」。

歐盟競爭事務主管黎貝拉（Teresa Ribera）發布聲明說：「我們正在調查，德意志證券交易所與那斯達克交易所是否涉嫌共謀，針對特定衍生性金融商品的掛牌、交易及結算項目避免互相競爭。」

她指出：「競爭規範有助確保金融交易所彼此維持公平開放的競爭。」

歐盟宣布啟動調查前，調查人員已於9月採取初步措施，突襲檢查這2家公司。

歐盟執委會指出，「若調查發現確有其事，這類行為可能觸犯像是禁止企業聯合及限制性商業行為的歐盟競爭規則」。

聲明指出：「執委會將以深入調查為首要任務。啟動正式調查後不會預設最終結果。」

衍生性金融商品這類金融合約，其價值取決於債券、股票或大宗商品等資產的表現。

歐盟 美國 主管

延伸閱讀

歐盟調查陸企競標葡萄牙里斯本輕軌 歐盟中國商會：歧視性對待

獨／富邦證券「大自營」主管吳仁傑 轉戰永豐金證

王毅：中國大陸願與歐盟商簽自貿協定 雙方不是對手

歐盟擴大年度報告 蒙特內哥羅談判進度最快

相關新聞

慶建交50周年 泰王瓦吉拉隆功夫婦13日起訪中

路透報導，泰國國王瓦吉拉隆功與王后素提達13日至17日將對中國大陸進行國是訪問。這是兩國自1975年建交以來，泰國國王首...

尋求與中共軍方增進互信 日本自衛隊代表團訪問大陸

在日本首相高市早苗於APEC非正式領袖會議期間與我領袖代表林信義會晤、引發北京強烈抗議後，日本自衛隊的軍官已經於5日訪問...

羅浮宮安全措施改善恐需數年 報告指2032年前難完成

法國審計院今天發布報告指出，巴黎羅浮宮10年前便啟動安全審查，但相關改善措施預計要到2032年才能全部完成。這份報告是在...

資訊戰的新戰線...萬事問ChatGPT？操控聊天機器人答案成新產業

民眾有事就問ChatGPT，讓聊天機器人成為資訊戰的新戰線，全球超級強權、流氓國家、跨國企業等，都悄悄設法操弄人工智慧（...

南韓蔚山火力發電廠塔式鍋爐坍塌 2人重傷獲救、6人遭活埋

韓聯社報導，南韓東南部蔚山市東西發電廠蔚山發電本部一座拆除中的塔式鍋爐，6日發生坍塌事故，已知兩人獲救身受重傷，疑似六人...

日警方動真槍！13日起在「這兩縣」組隊殺熊 網：不一槍斃命會有危險

日本電視台新聞（日本テレビ）報導，日本警察廳決定自13日起，在秋田縣與岩手縣啟動由機動隊警員持步槍獵殺熊隻的作業。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。