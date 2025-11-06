尋求與中共軍方增進互信 日本自衛隊代表團訪問大陸

快訊

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
圖為2019年本防衛省防衛研究所迎接共軍代表團（右側）來訪，雙方針對亞太地區形勢互換意見。圖／取自笹川和平財團官網
日本首相高市早苗於APEC非正式領袖會議期間與我領袖代表林信義會晤、引發北京強烈抗議後，日本自衛隊的軍官已經於5日訪問北京，開展與中共軍隊的交流活動，預計行程將涵蓋北京、廣東、湖北等地，並參觀共軍陸海空軍設施。

日本共同社報導，日本自衛隊約十名校官級幹部等5日訪問北京，開展與中共軍隊的交流活動。此次訪問將持續至13日。此行意在促進兩國在安全保障領域的交流與互信。此次訪問大陸的日本自衛隊代表團除了與中共軍方智庫中國國際戰略學會進行交流之外，還將在北京市、廣東省和湖北省分別參觀陸海空軍的相關設施。

這項交流計畫始於2001年，由日本笹川和平財團與中國國際戰略學會作為窗口單位。原計劃今年7月中共軍方代表團訪日，但以「日程無法安排」為由取消。

去年11月底至12月初日本中青年軍官代表團曾訪問大陸。

值得注意的是，今年是對日抗戰勝利80周年，中共9月已舉辦大型活動，而10月31日，大陸領導人習近平與高市早苗在南韓慶州APEC非正式領袖會議期間舉行首次會談，習近平指出，大陸願同日方一道，按照中日四個政治文件確立的原則和方向，維護雙邊關係政治基礎，推進戰略互惠關係。大陸防長董軍隔日也在馬來西亞與日本防衛大臣小泉進次郎舉行首次會談。但高市與總統府資政林信義的會晤並PO上網，引起北京強烈抗議。

共同社指出，在上述領導人會見中，雙方一致認為防務部門間具有實效性的危機管理和溝通十分重要。防長會談則針對在所有層級推進對話與交流的重要性達成一致。

此前於去年5月30日，時任大陸國防部發言人吳謙曾就共軍20名軍官代表團自2019年以來首次訪日一事表示，應日方邀請，共軍第13批中青年軍官代表團於5月14日至20日訪問日本。期間訪問日防衛省、防衛研究所並開展座談交流，參觀陸上自衛隊衛生學校、航空自衛隊小牧基地、海上自衛隊舞鶴基地等。「我們願與日方一道，繼續共同努力，增進了解，積累互信，管控分歧，推動兩國防務關係發展」。

日本 自衛隊 中共 北京

