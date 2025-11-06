快訊

中午才親上火線解釋…補充保費改革引爆民怨喊卡 衛福部晚間也出聲

「又大又強」颱風鳳凰上看強颱 北轉影響台灣可能路徑曝光

還想跑？藝人閃兵爆不完 內政部擬加重刑責、逾36歲補服替代役

中製電動巴士存資安疑慮 挪威運輸業者強化防護措施

中央社／ 奧斯陸5日綜合外電報導

挪威公共運輸業者Ruter近日測試新採購的中國製電動巴士，發現其製造商可遠端存取控制系統，引發安全疑慮，業者表示將針對資安方面實施更嚴格規範並強化防止入侵的措施。

美聯社報導，Ruter引用上週公布的測試結果指出，中國巴士製造商宇通客車可遠端存取這些巴士的控制系統進行軟體更新和系統診斷。Ruter對此表示：「理論上，這項權限可能被用來影響巴士運作。」

Ruter說明，測試內容是讓巴士駛入地下礦坑以隔絕外界訊號，測試對象包含新採購的宇通巴士及荷蘭VDL團製造、已服役3年的車輛。結果顯示，荷蘭製公車無法進行無線軟體更新，但宇通巴士具有相關功能。

宇通客車今天暫未回應媒體置評請求。

率先披露這個議題的英國「衛報」（The Guardian）引述宇通客車聲明表示，該公司「恪遵」各地法律規定，並表示巴士資料存放於德國。衛報引述宇通客車發言人指出，這些資料經過加密處理，「僅用於車輛維修保養、最佳化與改善，以及滿足客戶售後服務需求」。

Ruter執行長揚森（Bernt Reitan Jenssen）發布聲明指出：「經過這次測試，我們從擔憂轉為實際了解如何建立資安系統，以防堵不當行為或防止巴士數據系統遭入侵。」

Ruter還說，宇通客車可透過行動網路存取巴士電池及電源控制系統，理論上「仍可能使公車停用或使其失去運作能力」。

Ruter表示，未來將針對新車採購強化資安標準、研發強火牆以確保由本地控制巴士和防止入侵，並與主管機關合作，設立「明確資安規範」。

該公司也正著手引進可延遲訊號進入的機制，「以便在更新訊息送達車輛前，先取得內容並加以掌握」。

巴士 資安 荷蘭

延伸閱讀

洪奇昌駁大同醫護爭議並提告 黃國昌曝公文轟：造假還有臉提告？

中華資安前三季獲利創高 EPS 8.52元 淨利年增近兩成

中華資安財報／前三季EPS 8.52元 總經理強調需求與業績「扶搖向上」

特斯拉1兆美元薪酬馬斯克 大股東挪威主權基金反對

相關新聞

慶建交50周年 泰王瓦吉拉隆功夫婦13日起訪中

路透報導，泰國國王瓦吉拉隆功與王后素提達13日至17日將對中國大陸進行國是訪問。這是兩國自1975年建交以來，泰國國王首...

尋求與中共軍方增進互信 日本自衛隊代表團訪問大陸

在日本首相高市早苗於APEC非正式領袖會議期間與我領袖代表林信義會晤、引發北京強烈抗議後，日本自衛隊的軍官已經於5日訪問...

羅浮宮安全措施改善恐需數年 報告指2032年前難完成

法國審計院今天發布報告指出，巴黎羅浮宮10年前便啟動安全審查，但相關改善措施預計要到2032年才能全部完成。這份報告是在...

資訊戰的新戰線...萬事問ChatGPT？操控聊天機器人答案成新產業

民眾有事就問ChatGPT，讓聊天機器人成為資訊戰的新戰線，全球超級強權、流氓國家、跨國企業等，都悄悄設法操弄人工智慧（...

南韓蔚山火力發電廠塔式鍋爐坍塌 2人重傷獲救、6人遭活埋

韓聯社報導，南韓東南部蔚山市東西發電廠蔚山發電本部一座拆除中的塔式鍋爐，6日發生坍塌事故，已知兩人獲救身受重傷，疑似六人...

日警方動真槍！13日起在「這兩縣」組隊殺熊 網：不一槍斃命會有危險

日本電視台新聞（日本テレビ）報導，日本警察廳決定自13日起，在秋田縣與岩手縣啟動由機動隊警員持步槍獵殺熊隻的作業。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。