中製電動巴士存資安疑慮 挪威運輸業者強化防護措施

挪威公共運輸業者Ruter近日測試新採購的中國製電動巴士，發現其製造商可遠端存取控制系統，引發安全疑慮，業者表示將針對資安方面實施更嚴格規範並強化防止入侵的措施。

美聯社報導，Ruter引用上週公布的測試結果指出，中國巴士製造商宇通客車可遠端存取這些巴士的控制系統進行軟體更新和系統診斷。Ruter對此表示：「理論上，這項權限可能被用來影響巴士運作。」

Ruter說明，測試內容是讓巴士駛入地下礦坑以隔絕外界訊號，測試對象包含新採購的宇通巴士及荷蘭VDL團製造、已服役3年的車輛。結果顯示，荷蘭製公車無法進行無線軟體更新，但宇通巴士具有相關功能。

宇通客車今天暫未回應媒體置評請求。

率先披露這個議題的英國「衛報」（The Guardian）引述宇通客車聲明表示，該公司「恪遵」各地法律規定，並表示巴士資料存放於德國。衛報引述宇通客車發言人指出，這些資料經過加密處理，「僅用於車輛維修保養、最佳化與改善，以及滿足客戶售後服務需求」。

Ruter執行長揚森（Bernt Reitan Jenssen）發布聲明指出：「經過這次測試，我們從擔憂轉為實際了解如何建立資安系統，以防堵不當行為或防止巴士數據系統遭入侵。」

Ruter還說，宇通客車可透過行動網路存取巴士電池及電源控制系統，理論上「仍可能使公車停用或使其失去運作能力」。

Ruter表示，未來將針對新車採購強化資安標準、研發強火牆以確保由本地控制巴士和防止入侵，並與主管機關合作，設立「明確資安規範」。

該公司也正著手引進可延遲訊號進入的機制，「以便在更新訊息送達車輛前，先取得內容並加以掌握」。