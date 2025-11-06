聽新聞
0:00 / 0:00
南韓蔚山火力發電廠塔式鍋爐坍塌 2人重傷獲救、6人遭活埋
韓聯社報導，南韓東南部蔚山市東西發電廠蔚山發電本部一座拆除中的塔式鍋爐，6日發生坍塌事故，已知兩人獲救身受重傷，疑似六人遭活埋。消防部門已發現兩名遭埋人員，正展開營救工作。
獲救的兩人分別是60幾歲男子與40幾歲男子。南韓總統李在明在事故現場聽取人員匯報後，指示相關部會動員一切可用資源展開搜救工作，相關單位已出動50多名消防員、60多名員警和三台消防泵浦車在現場搜救。
韓聯社說，坍塌鍋爐高60公尺，是已運作超過30年的舊設備。電廠先前決定將其拆除，將拆除作業外包給事業單位，該單位從上月起進行拆除，被埋人員都是該單位員工。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言