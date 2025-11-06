快訊

2026戰蔣萬安？被綠營點名為台北市長大黑馬 梁文傑首度回應了

郭台銘「一生最重要的人」…郭初永真當年標會10萬 助兒創業造鴻海帝國

南韓蔚山火力發電廠塔式鍋爐坍塌 2人重傷獲救、6人遭活埋

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
南韓蔚山市東西發電廠蔚山發電本部6日發生塔式鍋爐坍塌事故。法新社
南韓蔚山市東西發電廠蔚山發電本部6日發生塔式鍋爐坍塌事故。法新社

韓聯社報導，南韓東南部蔚山市東西發電廠蔚山發電本部一座拆除中的塔式鍋爐，6日發生坍塌事故，已知兩人獲救身受重傷，疑似六人遭活埋。消防部門已發現兩名遭埋人員，正展開營救工作。

獲救的兩人分別是60幾歲男子與40幾歲男子。南韓總統李在明在事故現場聽取人員匯報後，指示相關部會動員一切可用資源展開搜救工作，相關單位已出動50多名消防員、60多名員警和三台消防泵浦車在現場搜救。

韓聯社說，坍塌鍋爐高60公尺，是已運作超過30年的舊設備。電廠先前決定將其拆除，將拆除作業外包給事業單位，該單位從上月起進行拆除，被埋人員都是該單位員工。

南韓

