快訊

中午才親上火線解釋…補充保費改革引爆民怨喊卡 衛福部晚間也出聲

「又大又強」颱風鳳凰上看強颱 北轉影響台灣可能路徑曝光

還想跑？藝人閃兵爆不完 內政部擬加重刑責、逾36歲補服替代役

泰國警方破獲不法賭博網站 台籍主嫌被捕

中央社／ 曼谷6日綜合外電報導

泰國媒體報導，泰國警方破獲一個不法賭博網站，逮捕1名台灣籍主嫌以及5名泰籍共犯，查扣現金70萬泰銖（約2.15萬美元）與存摺、提款卡和電腦、手機及相關電子設備。

鮮新聞英文報（Khaosod English）報導，泰國皇家警察總署網路犯罪偵查總局（CCIB）今天表示，這次行動於11月5日展開，鎖定的不法網站為hrbx856，兵分三路展開突襲。

根據當局資料，該網站擁有超過34萬名會員，每月交易金額超過1億泰銖（約280萬美元）。警方相信該網站已運作一年多，提供彩票、國際足球博彩、百家樂和老虎機等多種非法賭博服務。

網路犯罪偵查總局局長素拉波警察中將（Pol Lt.Gen. Surapol Prembutr）表示，該犯罪集團透過一家名為The Luxury Store的空殼公司洗錢。這家公司登記於曼谷叻拋（Lat Phrao）區，由一名馬來西亞籍人士註冊為負責人，表面上從事奢侈品進口，實際上卻被用來將賭博收益洗白，轉入多個企業與個人帳戶。

素拉波指出，資金最初被轉入兩家由台灣籍人士管理的公司，之後再流入泰國人頭帳戶，透過現金提領方式分散資金，金額從數十萬至數百萬泰銖不等。

警方共取得8張逮捕令，並在曼谷與春武里省（Chonburi）共3處地點進行搜查。本次行動逮捕6人，另有1名台灣人和1名馬來西亞人在逃。

遭逮捕者之一為32歲的台籍蘇姓男子（Su，音譯），被控在春武里省住處指揮多名泰國共犯操作人頭帳戶。另有5名泰籍嫌犯同時落網。

馬來西亞 泰國 網站

延伸閱讀

臻鼎營收／10月194億元、月增0.34% 創今年以來新高

涉擄人黑歷史曝光！高雄假釋男偷銀樓3金鍊被捕 警：不能再出獄 ​

驚艷泰國！ 「The New Thailand」全新願景　結合2025 ITF旅展 達人現場分享

「綠癌」小花蔓澤蘭變身保養品 屏東生技公司進軍國際市場

相關新聞

慶建交50周年 泰王瓦吉拉隆功夫婦13日起訪中

路透報導，泰國國王瓦吉拉隆功與王后素提達13日至17日將對中國大陸進行國是訪問。這是兩國自1975年建交以來，泰國國王首...

尋求與中共軍方增進互信 日本自衛隊代表團訪問大陸

在日本首相高市早苗於APEC非正式領袖會議期間與我領袖代表林信義會晤、引發北京強烈抗議後，日本自衛隊的軍官已經於5日訪問...

羅浮宮安全措施改善恐需數年 報告指2032年前難完成

法國審計院今天發布報告指出，巴黎羅浮宮10年前便啟動安全審查，但相關改善措施預計要到2032年才能全部完成。這份報告是在...

資訊戰的新戰線...萬事問ChatGPT？操控聊天機器人答案成新產業

民眾有事就問ChatGPT，讓聊天機器人成為資訊戰的新戰線，全球超級強權、流氓國家、跨國企業等，都悄悄設法操弄人工智慧（...

南韓蔚山火力發電廠塔式鍋爐坍塌 2人重傷獲救、6人遭活埋

韓聯社報導，南韓東南部蔚山市東西發電廠蔚山發電本部一座拆除中的塔式鍋爐，6日發生坍塌事故，已知兩人獲救身受重傷，疑似六人...

日警方動真槍！13日起在「這兩縣」組隊殺熊 網：不一槍斃命會有危險

日本電視台新聞（日本テレビ）報導，日本警察廳決定自13日起，在秋田縣與岩手縣啟動由機動隊警員持步槍獵殺熊隻的作業。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。