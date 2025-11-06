泰國警方破獲不法賭博網站 台籍主嫌被捕

泰國媒體報導，泰國警方破獲一個不法賭博網站，逮捕1名台灣籍主嫌以及5名泰籍共犯，查扣現金70萬泰銖（約2.15萬美元）與存摺、提款卡和電腦、手機及相關電子設備。

鮮新聞英文報（Khaosod English）報導，泰國皇家警察總署網路犯罪偵查總局（CCIB）今天表示，這次行動於11月5日展開，鎖定的不法網站為hrbx856，兵分三路展開突襲。

根據當局資料，該網站擁有超過34萬名會員，每月交易金額超過1億泰銖（約280萬美元）。警方相信該網站已運作一年多，提供彩票、國際足球博彩、百家樂和老虎機等多種非法賭博服務。

網路犯罪偵查總局局長素拉波警察中將（Pol Lt.Gen. Surapol Prembutr）表示，該犯罪集團透過一家名為The Luxury Store的空殼公司洗錢。這家公司登記於曼谷叻拋（Lat Phrao）區，由一名馬來西亞籍人士註冊為負責人，表面上從事奢侈品進口，實際上卻被用來將賭博收益洗白，轉入多個企業與個人帳戶。

素拉波指出，資金最初被轉入兩家由台灣籍人士管理的公司，之後再流入泰國人頭帳戶，透過現金提領方式分散資金，金額從數十萬至數百萬泰銖不等。

警方共取得8張逮捕令，並在曼谷與春武里省（Chonburi）共3處地點進行搜查。本次行動逮捕6人，另有1名台灣人和1名馬來西亞人在逃。

遭逮捕者之一為32歲的台籍蘇姓男子（Su，音譯），被控在春武里省住處指揮多名泰國共犯操作人頭帳戶。另有5名泰籍嫌犯同時落網。