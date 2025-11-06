全球領袖將齊聚亞馬遜峰會 重申抗氣候變遷立場
全球領袖今天將齊聚巴西亞馬遜地區，展現儘管承諾未兌現且美國缺席會議，氣候變遷仍是全球首要議題。
法新社報導，預計約有50名國家元首與政府首長將於今天與明天齊聚雨林城市貝倫市（Belem）出席峰會，為下週開幕的年度聯合國氣候變化綱要公約締約方會議（COP）做準備。
幾乎所有國家都將參加，但華府未派任何人前來，因為總統川普曾稱氣候科學是「騙局」。
英國首相施凱爾（Keir Starmer）與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）預計將前來貝倫市，但包括中國與印度等主要經濟體則派副手或氣候部長參加。
貝倫市人口達140萬，其中一半居住在稱為貧民窟的工人階級社區，由於貝倫市的基礎設施有限，選擇在此舉辦峰會頗具爭議，高昂的飯店費用也讓小型代表團與非政府組織的參加更加困難。
有關當局已挹注資金在興建新建築與翻新上，但距離領袖峰會開幕不到24小時，今天抵達COP會場的媒體採訪團與代表團發現，建築工程仍在如火如荼進行中。
不過，34歲的彩妝師法瑞亞斯（Karol Farias）在新裝修的維歐佩索市場（Ver-o-Peso market）購物時告訴法新社：「COP讓貝倫市獲得應得的肯定。」
巴西不尋求在聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方會議（COP30）達成重大協議，但希望在這個充滿不確定的時期傳遞明確訊號，表明各國仍支持對抗氣候變遷的行動。
