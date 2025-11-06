快訊

爭家產爆殺機？三重男砍姊妹 1人左胸中刀慘死2人傷

補充保費改革惹怒股民！請教一票專家獨漏金管會 衛福部長鬆口保留小確幸

已12死…美UPS貨機墜毀爆炸成火球 行車紀錄器拍下目擊者驚愕瞬間

全球領袖將齊聚亞馬遜峰會　重申抗氣候變遷立場

中央社／ 巴西貝倫市6日綜合外電報導

全球領袖今天將齊聚巴西亞馬遜地區，展現儘管承諾未兌現且美國缺席會議，氣候變遷仍是全球首要議題。

法新社報導，預計約有50名國家元首與政府首長將於今天與明天齊聚雨林城市貝倫市（Belem）出席峰會，為下週開幕的年度聯合國氣候變化綱要公約締約方會議（COP）做準備。

幾乎所有國家都將參加，但華府未派任何人前來，因為總統川普曾稱氣候科學是「騙局」。

英國首相施凱爾（Keir Starmer）與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）預計將前來貝倫市，但包括中國與印度等主要經濟體則派副手或氣候部長參加。

貝倫市人口達140萬，其中一半居住在稱為貧民窟的工人階級社區，由於貝倫市的基礎設施有限，選擇在此舉辦峰會頗具爭議，高昂的飯店費用也讓小型代表團與非政府組織的參加更加困難。

有關當局已挹注資金在興建新建築與翻新上，但距離領袖峰會開幕不到24小時，今天抵達COP會場的媒體採訪團與代表團發現，建築工程仍在如火如荼進行中。

不過，34歲的彩妝師法瑞亞斯（Karol Farias）在新裝修的維歐佩索市場（Ver-o-Peso market）購物時告訴法新社：「COP讓貝倫市獲得應得的肯定。」

巴西不尋求在聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方會議（COP30）達成重大協議，但希望在這個充滿不確定的時期傳遞明確訊號，表明各國仍支持對抗氣候變遷的行動。

峰會 馬克宏 氣候變遷

延伸閱讀

英國首相：不接受任何人施壓影響陸使館建案裁決

陸使館敦促英國「不應挑事生非」 盡快批准大陸新使館申請

英國國會共諜疑雲 首相承諾完整公布官員證詞

史詩級娛樂畫面曝！川普1舉動讓施凱爾好尷尬 梅洛尼目睹全程偷笑

相關新聞

日警方動真槍！13日起在「這兩縣」組隊殺熊 網：不一槍斃命會有危險

日本電視台新聞（日本テレビ）報導，日本警察廳決定自13日起，在秋田縣與岩手縣啟動由機動隊警員持步槍獵殺熊隻的作業。

美國「克制論」發威？劍指賴清德不要魯莽

最近半個月的國際政治發展令人目不暇給。10月30日，美國總統川普與中共中央總書記習近平將在韓國釜山舉行的第2025年APEC峰會前舉行100分鐘的雙邊會談。根據川普的說法，雙方討論了芬太尼、稀土、輝達晶片出口以及俄烏戰爭等議題，但特別提到並未提及台灣問題。而在會議前一天，川普在停機坪接受記者訪問時表示：「台灣就是台灣（Taiwan is Taiwan）」，翌日（30日）成為聯合與中時兩大報的頭版頭。

影／美UPS貨機墜毀增至12死！行車紀錄器拍下目擊者驚愕瞬間

美國肯塔基州路易斯維爾市4日一架UPS的MD-11型貨機起飛後不久墜毀，死亡人數已上升到至少12人。一名停在附近的卡車司...

全球領袖將齊聚亞馬遜峰會　重申抗氣候變遷立場

全球領袖今天將齊聚巴西亞馬遜地區，展現儘管承諾未兌現且美國缺席會議，氣候變遷仍是全球首要議題

戰後加薩一片狼藉 下階段停戰仍有疑慮

外界少有人目睹今日加薩處境，外媒進入發現許多城市已被轟為廢墟！《英國廣播公司》記者近日實際走訪加薩，一個曾有250萬人居住的地區，如今所有建築物幾乎被夷為平地，周圍看不到完整的大樓，多是被飛彈轟炸的碎石與殘垣斷壁。雖然以哈第一階段已經停火，但接下來哈瑪斯需解除武裝與轉交治理權，深水區的挑戰才正要開始。

川普今將在白宮接待中亞五國領導人 在中俄後院爭奪資源

美國總統川普將和中亞五國舉行高峰會，在中國大陸和俄羅斯這個富含能源和礦產的後院爭取影響力。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。