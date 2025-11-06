戰後加薩一片狼藉 下階段停戰仍有疑慮

外界少有人目睹今日加薩處境，外媒進入發現許多城市已被轟為廢墟！《英國廣播公司》記者近日實際走訪加薩，一個曾有250萬人居住的地區，如今所有建築物幾乎被夷為平地，周圍看不到完整的大樓，多是被飛彈轟炸的碎石與殘垣斷壁。雖然以哈第一階段已經停火，但接下來哈瑪斯需解除武裝與轉交治理權，深水區的挑戰才正要開始。

加薩地圖已無用

根據《英國廣播公司》6日報導，記者實際走訪發現，加薩舊有的地圖已經不管用，因為幾乎所有建築物都被轟炸成碎片，舉目望去就像佈滿水泥碎塊的沙漠。另外，以色列並不允許媒體獨自深入加薩，因此記者也是在以軍占領區做報導。但光是佔領區已經被夷為平地，更不用說內部遭受嚴重轟炸的區域。

以色列軍方發言人索沙尼被問到，以軍是否以摧毀加薩為主要目標時反駁說，他們的目的是打擊恐怖份子，且很多加薩的房屋下面都有隧道，哈瑪斯也會透過平房設置火箭推進榴彈的狙擊點。雖然以色列曾因為2023年10月7日的哈瑪斯攻擊死了1100多人，但後續以色列對哈瑪斯的轟炸造成6.8萬巴勒斯坦人死亡。

下階段停火疑慮多

雖然以色列與哈瑪斯在美國、埃及與卡達協調下，停火已經約1個月，但駐守在邊界的以色列軍人受訪時仍表示，還有跟哈瑪斯的槍手進行交戰；且哈瑪斯也指控以色列違反停火協議，導致至少240人在停戰後死亡，雙方持續陷入互控違反停火的羅生門。

《中東之眼》提到，美國正式將20點和平計畫地交給聯合國。不過雖然以哈已經停火一個月，但和平計畫下個階段將要要求哈瑪斯解除武裝，並將加薩治理權轉交給國際的巴勒斯坦委員會，條件對哈瑪斯相當不利，各界都持續關注後續停火執行狀況。

