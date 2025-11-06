快訊

爭家產爆殺機？三重男砍姊妹 1人左胸中刀慘死2人傷

補充保費改革惹怒股民！請教一票專家獨漏金管會 衛福部長鬆口保留小確幸

已12死…美UPS貨機墜毀爆炸成火球 行車紀錄器拍下目擊者驚愕瞬間

聽新聞
0:00 / 0:00

戰後加薩一片狼藉 下階段停戰仍有疑慮

台灣醒報／ 記者夏恩╱台北報導
加薩經過以色列長達2年多的轟炸，已經夷為平地。（影片截圖）
加薩經過以色列長達2年多的轟炸，已經夷為平地。（影片截圖）

外界少有人目睹今日加薩處境，外媒進入發現許多城市已被轟為廢墟！《英國廣播公司》記者近日實際走訪加薩，一個曾有250萬人居住的地區，如今所有建築物幾乎被夷為平地，周圍看不到完整的大樓，多是被飛彈轟炸的碎石與殘垣斷壁。雖然以哈第一階段已經停火，但接下來哈瑪斯需解除武裝與轉交治理權，深水區的挑戰才正要開始。

加薩地圖已無用

根據《英國廣播公司》6日報導，記者實際走訪發現，加薩舊有的地圖已經不管用，因為幾乎所有建築物都被轟炸成碎片，舉目望去就像佈滿水泥碎塊的沙漠。另外，以色列並不允許媒體獨自深入加薩，因此記者也是在以軍占領區做報導。但光是佔領區已經被夷為平地，更不用說內部遭受嚴重轟炸的區域。

以色列軍方發言人索沙尼被問到，以軍是否以摧毀加薩為主要目標時反駁說，他們的目的是打擊恐怖份子，且很多加薩的房屋下面都有隧道，哈瑪斯也會透過平房設置火箭推進榴彈的狙擊點。雖然以色列曾因為2023年10月7日的哈瑪斯攻擊死了1100多人，但後續以色列對哈瑪斯的轟炸造成6.8萬巴勒斯坦人死亡。

下階段停火疑慮多

雖然以色列與哈瑪斯在美國、埃及與卡達協調下，停火已經約1個月，但駐守在邊界的以色列軍人受訪時仍表示，還有跟哈瑪斯的槍手進行交戰；且哈瑪斯也指控以色列違反停火協議，導致至少240人在停戰後死亡，雙方持續陷入互控違反停火的羅生門。

中東之眼》提到，美國正式將20點和平計畫地交給聯合國。不過雖然以哈已經停火一個月，但和平計畫下個階段將要要求哈瑪斯解除武裝，並將加薩治理權轉交給國際的巴勒斯坦委員會，條件對哈瑪斯相當不利，各界都持續關注後續停火執行狀況。

【更多精采內容，詳見

哈瑪斯 加薩 以色列

延伸閱讀

哈瑪斯再尋獲3具人質遺體 將交還以色列

依據美國斡旋停火協議 哈瑪斯將再交還2名人質遺體

以色列蓋防禦工事 加薩臨時分界恐永久化 20%邊界已完工

以色列總理下令轟加薩 哈瑪斯暫緩交還人質遺體

相關新聞

日警方動真槍！13日起在「這兩縣」組隊殺熊 網：不一槍斃命會有危險

日本電視台新聞（日本テレビ）報導，日本警察廳決定自13日起，在秋田縣與岩手縣啟動由機動隊警員持步槍獵殺熊隻的作業。

美國「克制論」發威？劍指賴清德不要魯莽

最近半個月的國際政治發展令人目不暇給。10月30日，美國總統川普與中共中央總書記習近平將在韓國釜山舉行的第2025年APEC峰會前舉行100分鐘的雙邊會談。根據川普的說法，雙方討論了芬太尼、稀土、輝達晶片出口以及俄烏戰爭等議題，但特別提到並未提及台灣問題。而在會議前一天，川普在停機坪接受記者訪問時表示：「台灣就是台灣（Taiwan is Taiwan）」，翌日（30日）成為聯合與中時兩大報的頭版頭。

影／美UPS貨機墜毀增至12死！行車紀錄器拍下目擊者驚愕瞬間

美國肯塔基州路易斯維爾市4日一架UPS的MD-11型貨機起飛後不久墜毀，死亡人數已上升到至少12人。一名停在附近的卡車司...

全球領袖將齊聚亞馬遜峰會　重申抗氣候變遷立場

全球領袖今天將齊聚巴西亞馬遜地區，展現儘管承諾未兌現且美國缺席會議，氣候變遷仍是全球首要議題

戰後加薩一片狼藉 下階段停戰仍有疑慮

外界少有人目睹今日加薩處境，外媒進入發現許多城市已被轟為廢墟！《英國廣播公司》記者近日實際走訪加薩，一個曾有250萬人居住的地區，如今所有建築物幾乎被夷為平地，周圍看不到完整的大樓，多是被飛彈轟炸的碎石與殘垣斷壁。雖然以哈第一階段已經停火，但接下來哈瑪斯需解除武裝與轉交治理權，深水區的挑戰才正要開始。

川普今將在白宮接待中亞五國領導人 在中俄後院爭奪資源

美國總統川普將和中亞五國舉行高峰會，在中國大陸和俄羅斯這個富含能源和礦產的後院爭取影響力。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。