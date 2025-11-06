快訊

中央社／ 拉巴斯5日綜合外電報導

玻利維亞最高法院今天推翻2022年對前右翼總統艾尼茲（JeanineAnez）判處的10年監禁刑期，當時判決指控她策劃推翻前任總統莫拉萊斯（Evo Morales）的陰謀。

法新社報導，最高法院院長沙烏塞多（RomerSaucedo）向媒體表示，「針對她的判決…已被宣告無效」，並稱艾尼茲將於當天稍晚獲釋。

2019年莫拉萊斯因具爭議性第四任總統競選及選舉舞弊指控引發大規模抗議後逃出國外，曾任參議員的艾尼茲出任臨時總統。

莫拉萊斯是玻利維亞首位原住民總統，聲稱自己是軍方要求他下台後的政變受害者。然而，許多玻利維亞國內外人士認為這種說法毫無根據，因為軍方從未奪取政權。

莫拉萊斯的社會主義黨於2020年重新執政後，艾尼茲2021年遭到逮捕，並於隔年被判刑10年，罪名為「非法奪取總統職權」。

沙烏塞多指出，艾尼茲本應由專責審理議員職務犯罪的特別法庭審判，而非由刑事司法體系處理，並指出她的權利在過程中遭受侵犯。

58歲的艾尼茲尚未對獲釋決定發表公開聲明。

不過她昨天在社交平台X上發文表示：「我永遠不會後悔在國家需要我時挺身而出。」

玻利維亞 議員 最高法院

相關新聞

美國「克制論」發威？劍指賴清德不要魯莽

最近半個月的國際政治發展令人目不暇給。10月30日，美國總統川普與中共中央總書記習近平將在韓國釜山舉行的第2025年APEC峰會前舉行100分鐘的雙邊會談。根據川普的說法，雙方討論了芬太尼、稀土、輝達晶片出口以及俄烏戰爭等議題，但特別提到並未提及台灣問題。而在會議前一天，川普在停機坪接受記者訪問時表示：「台灣就是台灣（Taiwan is Taiwan）」，翌日（30日）成為聯合與中時兩大報的頭版頭。

川普輸慘了？「民主社會主義」曼達尼當選紐約市長

美東時間11月4日在各個州和市舉行選舉，其中紐約市市長選舉，由現年34歲的民主黨籍紐約州眾議員曼達尼（Zohran Mamdani）勝出，成為紐約市最年輕、也是第一位穆斯林市長。與此同時，維吉尼亞州州長選舉也由民主黨的史潘柏格（Abigail Spanberger）成功翻轉打敗共和黨、紐澤西州則是由民主黨的薛瑞爾（Mikie Sherrill）勝選。此次選舉被認為是評估川普執政後的一次政治風向指標，特別是維吉尼亞州由紅轉藍，對於共和黨而言是一次政治警訊。而此時政府關門停擺仍在持續，11月4日這一天也追平了過去停擺最長的35天記錄，總統川普也對外表示：「川普沒有出現在選票上、還有政府停擺，是共和黨今晚輸掉選舉的兩個原因。」

影／美UPS貨機墜毀增至12死！行車紀錄器拍下目擊者驚愕瞬間

美國肯塔基州路易斯維爾市4日一架UPS的MD-11型貨機起飛後不久墜毀，死亡人數已上升到至少12人。一名停在附近的卡車司...

川普今將在白宮接待中亞五國領導人 在中俄後院爭奪資源

美國總統川普將和中亞五國舉行高峰會，在中國大陸和俄羅斯這個富含能源和礦產的後院爭取影響力。

玻利維亞最高院推翻前總統艾尼茲政變判決 下令釋放

玻利維亞最高法院今天推翻2022年對前右翼總統艾尼茲（JeanineAnez）判處的10年監禁刑期，當時判決指控她策劃推...

被控持有不雅影像　紐西蘭前副警察總長認罪

紐西蘭前副警察總長麥史基敏（Jevon McSkimming）今天承認持有兒童性剝削等情色內容，並將其儲存在公務用電腦設...

