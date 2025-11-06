快訊

影／美UPS貨機墜毀增至12死！行車紀錄器拍下目擊者驚愕瞬間

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國肯塔基州路易斯維爾市4日發生一架UPS的MD-11型貨機起飛後不久墜毀，一名停在附近的卡車司機親眼目睹貨機翻滾、爆炸成火球的驚悚瞬間。照片截取自 X / ShelbyWx_
美國肯塔基州路易斯維爾市4日發生一架UPS的MD-11型貨機起飛後不久墜毀，一名停在附近的卡車司機親眼目睹貨機翻滾、爆炸成火球的驚悚瞬間。照片截取自 X / ShelbyWx_

美國肯塔基州路易斯維爾市4日一架UPS的MD-11型貨機起飛後不久墜毀，死亡人數已上升到至少12人。一名停在附近的卡車司機親眼目睹貨機翻滾、爆炸成火球的驚悚瞬間，他震驚的反應也被行車紀錄器完整拍下。

紐約郵報報導，這段令人震撼的畫面影片取自停在路易維爾穆罕默德．阿里國際機場（Louisville Muhammad Ali International Airport in Kentucky）附近一輛卡車的行車記錄器。當UPS 2976班機衝入畫面時，機尾已拖著烈焰，隨即瞬間翻滾並墜毀在停滿貨車的停車場，衝過地面時拖出一道延綿的火焰長龍。

從「X」上的行車記錄器畫面可見，當高速掠過的火球映亮司機的臉龐，只見他驚愕得瞪大雙眼、張口結舌，眼睜睜看著飛機爆炸，隨即跳下駕駛座，高喊：「哦該死！哦我他X的天哪！」

NBC新聞引述肯塔基州官員報導，失事飛機的左引擎在起飛時起火並立即脫落。美國國家運輸安全委員會（NTSB）成員英曼（Todd Inman）表示，調查人員已尋獲「黑盒子」，即駕駛艙語音記錄器及飛行資料記錄器，希望能進一步了解事故情況。

肯塔基州州長貝希爾5日宣布該州進入緊急狀態，以便州政府更快速調動資源，全面應對事故現場。

影／美UPS貨機墜毀增至12死！行車紀錄器拍下目擊者驚愕瞬間

