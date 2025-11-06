影／美UPS貨機墜毀增至12死！行車紀錄器拍下目擊者驚愕瞬間
美國肯塔基州路易斯維爾市4日一架UPS的MD-11型貨機起飛後不久墜毀，死亡人數已上升到至少12人。一名停在附近的卡車司機親眼目睹貨機翻滾、爆炸成火球的驚悚瞬間，他震驚的反應也被行車紀錄器完整拍下。
紐約郵報報導，這段令人震撼的畫面影片取自停在路易維爾穆罕默德．阿里國際機場（Louisville Muhammad Ali International Airport in Kentucky）附近一輛卡車的行車記錄器。當UPS 2976班機衝入畫面時，機尾已拖著烈焰，隨即瞬間翻滾並墜毀在停滿貨車的停車場，衝過地面時拖出一道延綿的火焰長龍。
從「X」上的行車記錄器畫面可見，當高速掠過的火球映亮司機的臉龐，只見他驚愕得瞪大雙眼、張口結舌，眼睜睜看著飛機爆炸，隨即跳下駕駛座，高喊：「哦該死！哦我他X的天哪！」
Loudly heard the explosion, and the several booms afterwards and the smoke plume from the explosion all the way here in Mt Washington. Please keep those affected in your thoughts and prayers. Such a tragedy! #UPSPlaneCrash #UPS2976 pic.twitter.com/r6N2d71M4G— shelbyy 🤎 (@ShelbyWx_) November 5, 2025
NBC新聞引述肯塔基州官員報導，失事飛機的左引擎在起飛時起火並立即脫落。美國國家運輸安全委員會（NTSB）成員英曼（Todd Inman）表示，調查人員已尋獲「黑盒子」，即駕駛艙語音記錄器及飛行資料記錄器，希望能進一步了解事故情況。
肯塔基州州長貝希爾5日宣布該州進入緊急狀態，以便州政府更快速調動資源，全面應對事故現場。
