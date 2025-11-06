被控持有不雅影像 紐西蘭前副警察總長認罪
紐西蘭前副警察總長麥史基敏（Jevon McSkimming）今天承認持有兒童性剝削等情色內容，並將其儲存在公務用電腦設備上。
法新社報導，麥史基敏曾身居紐西蘭警察體系第2高階職位，今年6月因8項「持有不雅影像」罪名遭逮捕與起訴。
法院先前曾禁止媒體揭露他的姓名與案件細節，但其匿名權於8月失效。
麥史基敏的律師今天在威靈頓地方法院（WellingtonDistrict Court）表示，麥史基敏已承認3項具代表性的「持有不雅影像」罪名。
52歲的麥史基敏被控在特定期間內，持有兒童性剝削與獸交等影像內容。
其中一項指控指出，其犯行發生於2020年7月至2024年12月間。
麥史基敏在2024年12月接受行為調查期間被停職，但仍坐領全薪。麥史基敏遭停職6個月後，今年5月正式辭職。
紐西蘭法院12月將對此案做出宣判。
紐西蘭警察總長錢伯斯（Richard Chambers）今天痛批此案「可恥」。
他說：「結果顯示，所有警察，無論職級高低，都必須遵守相同的法律規範。」
