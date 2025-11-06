美UPS貨機墜毀瞬間成火球！肯塔基州宣布進入緊急狀態
國際快遞公司優比速（UPS）一架大型貨機在美國南部肯塔基州墜毀並引發猛烈大火，釀成至少12死。肯塔基州州長貝希爾今天宣布該州進入緊急狀態。
路透社報導，貝希爾（Andy Beshear）說，進入緊急狀態將有助州政府全面應對事故現場，讓「我們能更快速地調動資源」。
這架機齡已有34年的麥道公司（McDonnellDouglas）MD-11飛機昨天從肯塔基州路易維爾穆罕默德．阿里國際機場（Louisville Muhammad AliInternational Airport）起飛，預計前往夏威夷，未料不久後於當地時間下午5時15分墜毀。
墜機後，跑道外一處工業區有數棟建築起火，濃濃黑煙直衝夜空，火勢一路延燒，當局出動約200名消防與救難人員，以及50輛消防車前往灌救，所幸附近餐廳以及福特汽車（Ford）組裝廠未受波及。
貝希爾說：「我不能說我們是幸運的，但情況本來可能會更糟。」
路易維爾國際機場今天凌晨重新開放航班起降，事發跑道則預計將關閉10天。
美國航空安全專家布里克豪斯（AnthonyBrickhouse）說，目前沒有任何證據顯示，這起事故與已持續36天的美國政府停擺導致航空管制人力短缺有關。
根據美國國家運輸安全委員會（NTSB）資料，這架飛機製造於1991年，由麥道公司所生產，後來改裝為貨機。麥道公司1996年與波音公司（Boeing）合併後，2000年停產MD-11。
這架飛機的發動機製造商奇異航太（GEAerospace）表示，已向UPS與NTSB提供技術支援。
布里克豪斯說，調查人員預計將聚焦在起飛過程中起火並與機體分離的第一具發動機。
他說：「就設計上而言，這款飛機即使失去一具發動機也能繼續飛行，但我們必須釐清失去那具發動機對整架飛機造成的影響。」（編譯：劉文瑜）1141105
