影／川普憶川習會中方高官怕習模樣！稱「沒見過男人如此害怕」
美國總統川普5日在白宮舉行的早餐會上，向共和黨參議員回憶與中國國家主席習近平舉行「川習會」，表示隨行中方高官顯得非常畏懼習近平，隨後笑稱「希望我的內閣也能這樣表現」。
新德里電視台與共同社轉述，川普描述當時習近平兩側各站著6名官員，所有人都筆直立正。他一邊說道：「每一個人都是這樣站著」，一邊示範雙手置於背後、下巴抬高的姿勢，「他們都立正站好。」自己對其中一名官員說話時，對方沒有回應。
川普回憶道：「我說：『你要回答我嗎？』但沒有人開口，習主席也沒有允許他回答。」接著補充指出：「我希望我的內閣也能有這樣的表現。」
川普說：「我這輩子從未見過男人如此害怕。」現場響起一片笑聲。他接著透露，曾向「相當於副主席的人物」提問，但對方一動也不動，習近平則說：「我會回答所有問題。」
川普接著對副總統范斯打趣說：「你們為什麼不這樣表現？JD可不這樣！JD總是插嘴，我希望至少有幾天能看到這種表現，好嗎，JD？」隨後范斯作勢坐直，現場又響起一陣笑聲。
Trump: 'I want my Cabinet to be like Xi’s. I’ve never seen men so scared in their lives'— RT (@RT_com) November 5, 2025
'JD doesn't behave like that. He budges into conversations!'
Says he wants him to be like the Chinese for a couple of days pic.twitter.com/Lo51mAUAA7
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言