快訊

中午開始活豬運輸、明凌晨開賣 台中市禁打包營養午餐再一周

DNA在現場！羅浮宮劫案嫌犯曝光 重機網紅曾任博物館保全

高雄林園幼兒園虐童逼青蛙跳、下跪 教育局證實：3家全解約、8人停職

影／川普憶川習會中方高官怕習模樣！稱「沒見過男人如此害怕」

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普5日在白宮國宴廳與共和黨參議員共進早餐並致詞時，模仿中國國家主席習近平隨行官員的動作。歐新社
美國總統川普5日在白宮國宴廳與共和黨參議員共進早餐並致詞時，模仿中國國家主席習近平隨行官員的動作。歐新社

美國總統川普5日在白宮舉行的早餐會上，向共和黨參議員回憶與中國國家主席習近平舉行「川習會」，表示隨行中方高官顯得非常畏懼習近平，隨後笑稱「希望我的內閣也能這樣表現」。

新德里電視台與共同社轉述，川普描述當時習近平兩側各站著6名官員，所有人都筆直立正。他一邊說道：「每一個人都是這樣站著」，一邊示範雙手置於背後、下巴抬高的姿勢，「他們都立正站好。」自己對其中一名官員說話時，對方沒有回應。

川普回憶道：「我說：『你要回答我嗎？』但沒有人開口，習主席也沒有允許他回答。」接著補充指出：「我希望我的內閣也能有這樣的表現。」

川普說：「我這輩子從未見過男人如此害怕。」現場響起一片笑聲。他接著透露，曾向「相當於副主席的人物」提問，但對方一動也不動，習近平則說：「我會回答所有問題。」

川普接著對副總統范斯打趣說：「你們為什麼不這樣表現？JD可不這樣！JD總是插嘴，我希望至少有幾天能看到這種表現，好嗎，JD？」隨後范斯作勢坐直，現場又響起一陣笑聲。

川普 習近平 范斯 川習會

延伸閱讀

美最高法院關稅訴訟 美財長：有信心結果有利於川普

美最高法院審理川普關稅案　財長：即使敗訴仍有對策

共和黨地方選舉失利 川普促結束政府關門狀態

美財長貝森特：訴訟案若結果不利川普 徵關稅還有備案

相關新聞

川普輸慘了？「民主社會主義」曼達尼當選紐約市長

美東時間11月4日在各個州和市舉行選舉，其中紐約市市長選舉，由現年34歲的民主黨籍紐約州眾議員曼達尼（Zohran Mamdani）勝出，成為紐約市最年輕、也是第一位穆斯林市長。與此同時，維吉尼亞州州長選舉也由民主黨的史潘柏格（Abigail Spanberger）成功翻轉打敗共和黨、紐澤西州則是由民主黨的薛瑞爾（Mikie Sherrill）勝選。此次選舉被認為是評估川普執政後的一次政治風向指標，特別是維吉尼亞州由紅轉藍，對於共和黨而言是一次政治警訊。而此時政府關門停擺仍在持續，11月4日這一天也追平了過去停擺最長的35天記錄，總統川普也對外表示：「川普沒有出現在選票上、還有政府停擺，是共和黨今晚輸掉選舉的兩個原因。」

影／川普憶川習會中方高官怕習模樣！稱「沒見過男人如此害怕」

美國總統川普5日在白宮舉行的早餐會上，向共和黨參議員回憶與中國國家主席習近平舉行「川習會」，表示隨行中方高官顯得非常畏懼...

捷日混血岡村富夫出線！捷克史上首名極右派議長

捷克國會議員今天選舉岡村富夫（Tomio Okamura）出任議長，他是捷克史上首名極右派議長。捷克上個月大選讓他的極右...

緝毒犬察覺有異！台灣旅客走私大麻闖日本海關被捕

日本關西機場警方昨天宣布，逮捕一名台灣籍女子，她涉嫌走私20公斤的液體大麻，但被緝毒犬嗅出味道因而落網。海關表示，這是關...

墨西哥烏魯阿潘市長遇害　遺孀誓言延續反毒使命

墨西哥烏魯阿潘市（Uruapan）反毒市長曼索（Carlos Manzo）1日遭暗殺，他的遺孀今天宣誓接任市長職務，誓言...

街頭遭噁男襲胸偷親！墨西哥女總統促性騷列為刑事犯罪

墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）今天呼籲，應在全國範圍內將性騷擾明確列為刑事犯罪。她在街頭遭到男...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。