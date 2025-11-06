捷日混血岡村富夫出線！捷克史上首名極右派議長

捷克國會議員今天選舉岡村富夫（Tomio Okamura）出任議長，他是捷克史上首名極右派議長。捷克上個月大選讓他的極右派「自由及直接民主黨」得以加入成立中的聯合政府。

法新社報導，捷克10月大選，前總理巴比斯（Andrej Babis）領導的不滿公民行動黨（ANO）、岡村富夫的「自由及直接民主黨」（SPD），以及右翼的「汽車黨」（Motorists），聯合在200席議會中占有108席。

在億萬富翁巴比斯擔任總理的領導下，岡村富夫的極右派政黨將首次執政，內閣名單預計12月公布。

捷克是歐盟與北約成員，人口1090萬，議長是捷克僅次於總統與總理的第3高職位。

現年53歲、出生東京的岡村富夫獲得197名議員中的107票。他表示，無論議員是否投票給他，他都會「公正地為所有人服務」。

岡村富夫說：「我們將為國家與人民福祉共同努力。我認為我們應尋找共同之處。」

但是，岡村富夫未能贏得包括其兄長岡村勇人（Hayato Okamura）在內的競爭對手青睞。岡村勇人是中間派「基督教民主黨」（Christian Democrats）議員，他宣稱這次選舉「構成嚴重的安全威脅」。

岡村富夫也因在2024年歐洲議會選舉海報上，描繪1名手持血淋淋刀具的黑人而面臨煽動仇恨指控。他聲稱「引進的外科醫生，無法解決醫療體系的缺陷」。

岡村富夫還稱烏克蘭人為「納粹」，並促請對捷克接收的俄烏戰爭難民進行徹底審查。

「自由及直接民主黨」曾倡導就捷克退出歐盟舉行全民公投，但在與更親歐的巴比斯結盟後，放棄此一主張。

即將卸任的內政部長、中間派「市長與獨立人士黨」（STAN）領袖拉庫尚（Vit Rakusan）在社群平台x發文稱「自由及直接民主黨」是一個「法院同意稱其為商業納粹運動的政黨」。

拉庫尚補充說，「提名岡村富雄擔任議長是國家與國際恥辱。」