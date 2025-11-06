快訊

中午開始活豬運輸、明凌晨開賣 台中市禁打包營養午餐再一周

DNA在現場！羅浮宮劫案嫌犯曝光 重機網紅曾任博物館保全

高雄林園幼兒園虐童逼青蛙跳、下跪 教育局證實：3家全解約、8人停職

捷日混血岡村富夫出線！捷克史上首名極右派議長

中央社／ 布拉格5日綜合外電報導
捷克國會議員今天選舉岡村富夫（Tomio Okamura）出任議長(後方) ，他是捷克史上首名極右派議長。路透
捷克國會議員今天選舉岡村富夫（Tomio Okamura）出任議長(後方) ，他是捷克史上首名極右派議長。路透

捷克國會議員今天選舉岡村富夫（Tomio Okamura）出任議長，他是捷克史上首名極右派議長。捷克上個月大選讓他的極右派「自由及直接民主黨」得以加入成立中的聯合政府。

法新社報導，捷克10月大選，前總理巴比斯（Andrej Babis）領導的不滿公民行動黨（ANO）、岡村富夫的「自由及直接民主黨」（SPD），以及右翼的「汽車黨」（Motorists），聯合在200席議會中占有108席。

在億萬富翁巴比斯擔任總理的領導下，岡村富夫的極右派政黨將首次執政，內閣名單預計12月公布。

捷克是歐盟與北約成員，人口1090萬，議長是捷克僅次於總統與總理的第3高職位。

現年53歲、出生東京的岡村富夫獲得197名議員中的107票。他表示，無論議員是否投票給他，他都會「公正地為所有人服務」。

岡村富夫說：「我們將為國家與人民福祉共同努力。我認為我們應尋找共同之處。」

但是，岡村富夫未能贏得包括其兄長岡村勇人（Hayato Okamura）在內的競爭對手青睞。岡村勇人是中間派「基督教民主黨」（Christian Democrats）議員，他宣稱這次選舉「構成嚴重的安全威脅」。

岡村富夫也因在2024年歐洲議會選舉海報上，描繪1名手持血淋淋刀具的黑人而面臨煽動仇恨指控。他聲稱「引進的外科醫生，無法解決醫療體系的缺陷」。

岡村富夫還稱烏克蘭人為「納粹」，並促請對捷克接收的俄烏戰爭難民進行徹底審查。

「自由及直接民主黨」曾倡導就捷克退出歐盟舉行全民公投，但在與更親歐的巴比斯結盟後，放棄此一主張。

即將卸任的內政部長、中間派「市長與獨立人士黨」（STAN）領袖拉庫尚（Vit Rakusan）在社群平台x發文稱「自由及直接民主黨」是一個「法院同意稱其為商業納粹運動的政黨」。

拉庫尚補充說，「提名岡村富雄擔任議長是國家與國際恥辱。」

捷克 民主黨 議員

延伸閱讀

捷克「夜店馬戲團」首度來台 「奔跑者」掀當代馬戲風潮

捷克夜店馬戲團《奔跑者》 亞洲首演震撼登場

國際頂級品牌摩瑟水晶嘉市巡迴特展 呈現捷克工藝

台捷科技日交流AI與雷射科技 國科會盼續深化合作

相關新聞

川普輸慘了？「民主社會主義」曼達尼當選紐約市長

美東時間11月4日在各個州和市舉行選舉，其中紐約市市長選舉，由現年34歲的民主黨籍紐約州眾議員曼達尼（Zohran Mamdani）勝出，成為紐約市最年輕、也是第一位穆斯林市長。與此同時，維吉尼亞州州長選舉也由民主黨的史潘柏格（Abigail Spanberger）成功翻轉打敗共和黨、紐澤西州則是由民主黨的薛瑞爾（Mikie Sherrill）勝選。此次選舉被認為是評估川普執政後的一次政治風向指標，特別是維吉尼亞州由紅轉藍，對於共和黨而言是一次政治警訊。而此時政府關門停擺仍在持續，11月4日這一天也追平了過去停擺最長的35天記錄，總統川普也對外表示：「川普沒有出現在選票上、還有政府停擺，是共和黨今晚輸掉選舉的兩個原因。」

影／川普憶川習會中方高官怕習模樣！稱「沒見過男人如此害怕」

美國總統川普5日在白宮舉行的早餐會上，向共和黨參議員回憶與中國國家主席習近平舉行「川習會」，表示隨行中方高官顯得非常畏懼...

捷日混血岡村富夫出線！捷克史上首名極右派議長

捷克國會議員今天選舉岡村富夫（Tomio Okamura）出任議長，他是捷克史上首名極右派議長。捷克上個月大選讓他的極右...

緝毒犬察覺有異！台灣旅客走私大麻闖日本海關被捕

日本關西機場警方昨天宣布，逮捕一名台灣籍女子，她涉嫌走私20公斤的液體大麻，但被緝毒犬嗅出味道因而落網。海關表示，這是關...

墨西哥烏魯阿潘市長遇害　遺孀誓言延續反毒使命

墨西哥烏魯阿潘市（Uruapan）反毒市長曼索（Carlos Manzo）1日遭暗殺，他的遺孀今天宣誓接任市長職務，誓言...

街頭遭噁男襲胸偷親！墨西哥女總統促性騷列為刑事犯罪

墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）今天呼籲，應在全國範圍內將性騷擾明確列為刑事犯罪。她在街頭遭到男...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。