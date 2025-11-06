緝毒犬察覺有異！台灣旅客走私大麻闖日本海關被捕

快訊

中央社／ 東京6日綜合外電報導
機場安檢示意圖。圖／AI生成
日本關西機場警方昨天宣布，逮捕一名台灣籍女子，她涉嫌走私20公斤的液體大麻，但被緝毒犬嗅出味道因而落網。海關表示，這是關西國際機場過去10年查獲最大量的液體大麻。

「每日新聞」報導，關西機場警察署說明，這名犯嫌為台灣籍的30歲黃姓女子，自稱職業為保全人員。

關西機場警察署表示，黃女於9月12日從泰國曼谷飛抵關西國際機場時，涉嫌透過行李走私大麻，觸犯日本麻藥取締法的營利目的共同輸入，不過警方未進一步說明黃女是否承認犯行。

大阪稅關關西機場稅關分署表示，黃女當時到機場的入境區領取2件託運行李，並推著行李箱前進時，被一隻8歲的母緝毒犬發現異常。牠是資深緝毒犬，預計於今年內退休。

海關人員隨後檢查行李，在洗髮精、化妝品容器及食品罐頭等共37個容器中，查獲總重量20公斤的液體大麻。

大阪稅關關西機場稅關分署尚未明確估算這些大麻的市值，不過指出，這是關西國際機場過去10年查獲最大量的液體大麻。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

關西機場 大麻 行李箱

