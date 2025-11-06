墨西哥烏魯阿潘市長遇害　遺孀誓言延續反毒使命

快訊

中央社／ 墨西哥市5日綜合外電報導
墨西哥烏魯阿潘市（Uruapan）反毒市長曼索（Carlos Manzo）1日遭暗殺，他的遺孀今天宣誓接任市長職務，誓言將延續丈夫的掃毒行動。路透
墨西哥烏魯阿潘市（Uruapan）反毒市長曼索（Carlos Manzo）1日遭暗殺，他的遺孀今天宣誓接任市長職務，誓言將延續丈夫的掃毒行動。

法新社報導，季洛希（Grecia Quiroz）宣誓就職後在米卻肯州（Michoacan）議會發表談話時表示，她的丈夫曼索曾多次尋求協助，但聯邦當局「從未聆聽他」的意見。

40歲的曼索1日在亡靈節（Day of the Dead）公開活動上遭槍擊身亡，他擔任墨西哥酪梨產區烏魯阿潘市市長僅1年多。

他以打擊墨西哥惡名昭彰的販毒集團為競選主軸，他遭暗殺身亡引發支持者抗議，他們原本期盼曼索能成功遏制此區日益嚴重的暴力事件。

季洛希說：「請仔細聆聽，讓每個人都聽得清清楚楚：曼索的遺志將延續，即使他已被噤聲。這個使命仍會繼續。」

墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）的政府昨天在米卻肯州啟動安全計畫，加強聯邦部隊在當地的部署。

季洛希將擔任市長直到2027年，完成他丈夫當選的任期。

曼索於2024年9月就職，巡視市區時皆穿著防彈背心。他在接受訪問與在社群媒體發文時，經常公開譴責暴力的毒品販運集團。

米卻肯州的販毒集團包括勢力龐大的哈里斯科新世代（Jalisco New Generation Cartel）與新米卻肯家族（La Nueva Familia Michoacana），這兩個組織都在2月被美國總統川普列為恐怖組織。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

