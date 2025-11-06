美UPS貨機墜毀釀12死　黑盒子尋獲待查失事原因

快訊

中央社／ 華盛頓5日綜合外電報導
圖為UPS示意圖。美聯社
國際快遞公司優比速（UPS）一架廣體貨機昨天在美國南部肯塔基州發生重大空難，死亡人數增至12人。美國官員表示，失事貨機的黑盒子已尋獲，將釐清事故發生原因。

法新社報導，這架預計飛往夏威夷的麥道公司（McDonnell Douglas）MD-11飛機自肯塔基州路易維爾穆罕默德．阿里國際機場（Louisville Muhammad AliInternational Airport）起飛後不久，於當地時間下午5時15分墜毀。

這架飛機墜落在機場附近一處工業區後爆炸起火，機上3名機組人員全數罹難，地面也有多人傷亡。調查人員指出，涉事貨機在起飛過程中，其中一具發動機起火並與機體分離。

這起墜機事件據報是UPS史上最嚴重的一次空難，肯塔基州州長貝希爾（Andy Beshear）說，這是一起「令人心碎」且「難以想像」的悲劇。

他說，目前仍有幾人下落不明，當局正全力搜救。

美國國家運輸安全委員會（NTSB）已派員前往路易維爾調查這起事故。NTSB成員殷曼（Todd Inman）向媒體表示，調查人員查看機場監視錄影畫面，發現「涉事貨機在起飛過程中，左側發動機從機翼脫落」。

墜機後，跑道外一處工業區有數棟建築起火，濃濃黑煙直衝夜空，火勢一路延燒，飛機殘骸、碎片四散。

殷曼補充說，已找到俗稱「黑盒子」的飛航資料紀錄器和座艙語音紀錄器，將送往華盛頓進行分析。

機場警方發言人貝文（Jonathan Bevin）指出，這架貨機「在距離機場約5公里處墜毀」。

這架貨機搭載的燃油量達3萬8000加侖（約14萬公升），墜機地點離雇用約3000名員工的福特汽車（Ford）大型組裝廠僅一步之遙，貝希爾說，「情況本可能會更糟」。

貝希爾指出，這架飛機「幾乎是直接」撞上一處石油回收設施。

根據NTSB資料，這架飛機製造於1991年，由麥道（McDonnell Douglas）公司所生產，後來改裝為貨機。麥道公司1996年與波音公司（Boeing）合併。

UPS說，已暫停其物流中心的包裹分揀作業，波音也在聲明中說，將全力配合調查，提供一切所需的技術支援。

這起墜機事件發生時，美國正處於史上最長的政府停擺期間。美國運輸部長達菲（Sean Duffy）日前警告，由於航空管制人員短缺，恐導致「大規模混亂」。

殷曼指出，目前尚無證據顯示路易維爾機場當時存在航空管制人員短缺問題，但NTSB已展開全面調查，包括航管人力狀況。

