曼達尼當選紐約市長 激勵歐洲左派重振政治議程

美國紐約市新市長曼達尼（Zohran Mamdani）的驚人崛起，為歐洲左派政黨帶來鼓舞，讓他們相信，大膽而激進的政策議程，或能幫他們在國內對抗右翼勢力。

從倫敦到柏林的政黨都為曼達尼歡呼，這位34歲、自稱民主社會主義者的政治新星，以其病毒式影片以及承諾控制房租、課徵富人稅，在這個被視為全球資本主義燈塔的城市引起選民共鳴。

德國左派黨（The Left）與英國綠黨（Greens）等政黨希望能從曼達尼的勝利中獲得動力，表明他們不會削弱政策立場，也不會被捲入右翼主導的移民議題戰場。

這也可能為英國執政工黨（Labour）以及德國社會民主黨（SPD）等既有左派政黨提供反思契機。

英格蘭與威爾斯綠黨（Green Party of England andWales）今年選出首位猶太裔且公開出櫃的黨魁波蘭斯基（Zack Polanski），他因使用社群媒體與呼籲課徵財富稅減少不平等，被拿來與曼達尼相比較。

波蘭斯基興奮地告訴路透社，曼達尼的勝利顯示「希望戰勝了仇恨」。

「這非常重要——不只是對紐約重要，我認為這一訊息在全球都有共鳴。」

「這是關於改善民生，承認紐約乃至全球存在的經濟不平等。這也是關於說：讓民眾的生活成本下降，對百萬富翁與億萬富翁課稅。」

他的政黨在2024年只贏得4席，但民調正在上升。

在政治極化的背景下，德國左派黨在今年2月的聯邦大選成為黑馬，也希望明年的地方選舉能延續強勢表現。

德國左派黨黨魁范艾肯（Jan van Aken）告訴路透社：「紐約市民面臨的問題與德國民眾的日常困境非常相似。房租無法負擔，食品、電力、暖氣與公共交通價格上漲速度快於薪資。」

「我們與曼達尼及其團隊保持密切聯繫，並互相學習。他的選舉活動可視為柏林明年選舉的藍圖，曼達尼的勝利給了我們動力。」

曼達尼將成為紐約首位穆斯林市長，也是1892年以來最年輕的市長。他在社群媒體上的言行在大西洋兩岸引起共鳴，對疫情後受到高通膨與公共服務壓力的選民更是如此。

法國左派也獲得啟發，極左派「不屈法國」（France Unbowed party）成員歐布瑞（Manon Aubry）在社群平台X寫道：「給全球左派的教訓：我們不應削弱經濟自由主義，而是要全力抗衡它。」

當被問及左派政黨應從曼達尼勝選中學到什麼，波蘭斯基表示，生活成本最為關鍵，進步政黨必須提出切實可行的解決方案。

更成熟的主流政黨也因曼達尼勝選感到鼓舞。德國社民黨（SPD）議員納斯爾（Rasha Nasr）告訴路透社：「對社民黨而言，這意味我們必須更加專注於核心工作——為社會多數提供社會政策。」

德國漢諾威大學（University of Hanover）政治學家科克（Philipp Koeker）指出，這顯示政黨若想贏得選舉，或避免選民流向民粹極右，應聚焦自身核心議題，提出實質解決方案，而非模仿極右反移民政策。